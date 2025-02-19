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兩岸觀光開放「小兩會」溝通進度停滯 觀光署：盼陸方儘速協商
兩岸觀光開放期程遲遲未解，近日包括上海及福建踩線團、上海文旅局賞燈團申請來台均被以「先由小兩會協商」擋下，交通部觀光署副署長林信任今重申，我方已正式向陸方海旅會表達協商的意願及必要性，也希望陸方儘速就相關事項展開協商，雖然雙方都有辦事處可洽談，但還是需要對方正式回應。
大陸文旅部日前宣布將恢復福建、上海團客赴台旅遊，兩地旅遊業者為此申請2月10日旅遊踩線團來台，但遭觀光署依「宜經觀光小兩會討論再進行」為由送回。此外，台北市政府屢次邀請上海市文旅局來台參加燈節，也均遭陸委會駁回。
對於小兩會協商進度，林信任今出席活動受訪表示，我方已正式向陸方海旅會表達協商的意願及必要性，也希望陸方儘速就相關事項展開協商。
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