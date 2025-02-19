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梨山雲端上婚禮融泰雅文化 12對新人櫻花園互許終身

中央社／ 台中19日電

參山國家風景區管理處舉辦「雲端上的婚禮」，12對來自香港、新加坡新人於福壽山千櫻園，在眾人祝福下，許下一生承諾，高山美景輝映並體驗泰雅文化，締造難忘回憶。

交通部觀光署參山國家風景區管理處舉辦「雲端上的婚禮」，今天在梨山登場，參山處發布新聞稿指出，適逢櫻花盛開季節，福壽山農場千櫻園的櫻花與壯闊群山為證，參山處副處長廖錫標及松茂部落耆老蔡長管擔任證婚人，為12對新人證婚。

婚禮儀式融入泰雅文化，松茂部落耆老蔡長管為佳偶們送上祝福與勉勵、傳承原鄉智慧與祝福，台灣觀光大使喔熊組長擔任花童，熱情為新人們獻上祝福。

新人的愛情故事感人，來自台灣葉小姐與香港的曾先生，2017年正式交往開啟異地戀模式，期間因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，將2人阻隔無法碰面，2022年沒辦正式婚禮，這次參加雲端上婚禮，正式宣告結婚。

廖錫標致詞，「雲端上的婚禮」不僅是一場婚禮，更是推廣梨山國際旅遊重要活動，透過結合高山景色、櫻花季與泰雅文化，讓更多國內外旅客認識梨山獨特魅力。

婚禮 新人 櫻花季

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