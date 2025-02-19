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「瘋迷24柴可夫斯基」賣座 衛武營推歌劇音樂會

中央社／ 高雄19日電

衛武營國家藝術文化中心「瘋迷24」系列節目邁入4週年，今年主角是大師柴可夫斯基，22日起推出30多個節目，24小時套票銷售一空，僅剩「尤金．奧涅金」歌劇音樂會剩少量票券。

衛武營「瘋迷24柴可夫斯基」將於22日下午5時起登場，集結超過300名音樂家輪番演出。21日晚間7時30分則有「尤金．奧涅金」歌劇音樂會，將引領觀眾一同走進柴可夫斯基的心靈風暴中心，感受其靈魂深處既細膩又深沉的旋律力量。

衛武營今天舉辦記者會，衛武營藝術總監簡文彬表示，「瘋迷24」系列自2022年開辦以來，已帶領樂迷探索舒伯特、莫札特和貝多芬等作曲家音樂世界。今年在三發地產和陳啟川先生文教基金會的鼎力支持下，跳脫過去3年德奧樂派作曲家正統，以柴可夫斯基為題。

簡文彬今天套上可愛的天鵝游泳圈出場，手上還拿著這次活動商品，造型相當有趣。他表示，「瘋迷24」是全台首創瘋狂音樂節目，有樂迷年年參加，吸引全台樂迷到高雄聽音樂、看劇。

活動策劃涵蓋管絃樂系列、精選室內樂、獨奏曲集錦、柴可夫斯基 Talk & Show、講座音樂會、爵士午夜場等展演。

簡文彬說，「尤金．奧涅金」是柴可夫斯基以「俄國文學之父」普希金的同名小說為靈感所創作，精選其中高張力戲劇情節，並將其稱為「抒情場景」的集合。僅用3幕深刻描繪普希金筆下尤金．奧涅金和塔提亞娜等角色們內心狀態與掙扎，無處不在的「對比」音樂設計，使其成為柴可夫斯基最經典的歌劇之一。

音樂會由簡文彬指揮高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，並邀請韓國男中音丁一憲、蕭涵、翁若珮、王郁馨、陳珮琪、崔勝震、謝銘謀、林義偉與曾文奕等活躍於國內外樂壇的聲樂家同台演出。

衛武營表示，活動也以電影「柴可夫斯基的妻子」安東妮娜的視角，看見這位偉大音樂家更人性化一面。22、23日深夜時段還有跳舞活動，以3大芭蕾舞劇「天鵝湖」、「睡美人」、「胡桃鉗」和「C大調弦樂小夜曲」讓樂迷舞動身體。

為讓樂迷適時補充體力，衛武營音樂廳和表演廳均備有躺椅，簡文彬也歡迎樂迷帶著睡袋找個舒服角落休息。活動也限時限量販售多款瘋迷系列限定周邊產品，並與明星西點咖啡館合作推出俄羅斯限定餐點。

天鵝 衛武營 音樂會

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