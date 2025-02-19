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放縱減肥法！營養師5招無痛減重：不忌口、不運動

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出遵循五步驟可以無痛瘦身。 示意圖／Ingimage
營養師指出遵循五步驟可以無痛瘦身。 示意圖／Ingimage

減肥卻困難重重？壯壯營養師Instagram上發布影片，爲有瘦身需求又不想太辛苦的你提供5招無痛減肥，不僅輕鬆還不復胖，同時還能常年維持好身材和健康，營養師指出，不論是小基數、大基數或是外食族、容易嘴饞、不愛運動人士通通適用，一起來看看吧！

一、飲食

營養師建議不要想著控制份量，先從食物替換開始，不用每餐都吃的很健康，可以慢慢減少重油重鹹還有食用加工食物的頻率，然後慢慢增加原形的天然食物，如此一來不用少吃也可以減掉三到五公斤。

二、控制份量

每餐保證一個拳頭的主食，一掌心的蛋白質，兩個拳頭的蔬菜，會餓的就等比例吃到八分飽，這樣還能再瘦個兩到三公斤。

三、睡好覺

營養師強調「把覺睡好」的重要性大於飲食和控量，保證起床有精神，不然代謝會受影響，同時可能導致慢性發炎，胰島素阻抗增加，可以說睡不好，減肥就不會成功。

四、水量

喝足夠的水，代謝脂肪需要水，而且身體機能要正常運作也需要水，確保每天喝到體重公斤乘上35的水分。

五、活動量

增加活動量，營養師提醒不一定要去健身房，散步、在家跳有氧操10分鐘都可以，除了熱量消耗更有助於代謝提升，養成易瘦體質。

減肥 營養師

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