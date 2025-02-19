快訊

黃國昌首波一級主管 賴香伶任政策會執行長、周榆修留任

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

聽新聞
0:00 / 0:00

食道癌患者9成是男性 不良習慣者罹癌率高79倍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院腸胃內科主治醫師趙令瑞表示，花蓮食道癌死亡率，是全國死亡率的1.77倍。圖／門諾醫院提供
門諾醫院腸胃內科主治醫師趙令瑞表示，花蓮食道癌死亡率，是全國死亡率的1.77倍。圖／門諾醫院提供

根據衛福部統計，罹患食道癌患者有9成以上為男性，發生年齡中位數落在59歲，且有吸菸、嚼檳榔、喝酒等3種習慣的人，罹癌率也比一般人高出79倍，由於症狀早期不易發現，待出現吞嚥困難與疼痛時病症已進入晚期，醫師呼籲戒菸、戒酒、戒檳榔，才能遠離食道癌。

據國民健康署癌症登記、衛生福利部死因統計資料，2020年全台有2875人罹患食道癌，隔年有2030人死於食道癌；約7成個案發生在50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

門諾醫院腸胃內科主治醫師趙令瑞表示，花蓮食道癌死亡率，是全國死亡率的1.77倍，有吸菸習慣的人，罹患食道癌比率是一般人的3至5倍；市售檳榔的紅、白灰有致癌因子，長期嚼檳榔致病率是一般人7倍；喝酒加抽菸是20倍、喝酒加嚼檳榔是31倍；若3個壞習慣都有的人，致癌率更飆升至79倍。

趙令瑞指出，食道癌初期沒有明顯症狀，患者較不容易在早期發現，隨癌症晚期後，就逐漸出現吞嚥困難及疼痛的症狀，甚至還會有食物逆流、心窩灼熱感、胸骨後或上腹部疼痛等情形。

趙令瑞提到，食道癌的復發機率高，且食道附近都是重要器官，不僅癌變後癌細胞容易擴散，加上切除手術難度高，癌細胞不易切除乾淨，由於吸菸、嚼檳榔、喝酒是罹患食道癌的致病主因，除戒菸、戒酒、戒檳榔遠離食道癌，也提醒有類似習慣的民眾可到醫院檢查，早期發現治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

檳榔 食道癌

延伸閱讀

醫師研究「雙胞胎面相對比」：離婚竟比單身狀態還糟 吸菸日曬也老得快

明天情人節 「這」一舉動恐讓曖昧異性馬上降溫

邰智源批抽菸「低級」…他反省決定戒菸 菸民不挺：政策有問題

脫序乘客搭機抽菸觸發警報 台灣虎航證實：今向航警局作筆錄

相關新聞

熱門地點也慘澹！228連假訂房率不到5成 觀光署：非旅遊旺季

今年228和平紀念日共有3天連假，根據交通部觀光署截至2月14日統計，前2日全台平均訂房率為47.15%，多個縣市不到5...

台鐵2個月5起調車事故！學者指3點檢討 鐵道局加強執法

台鐵七堵站昨晚進行調車作業時，因調車人員疏忽倒置130號轉轍器被擠壞，這已是這2個月來第5起調車事故。學者今天表示，台鐵...

兩岸觀光開放「小兩會」溝通進度停滯 觀光署：盼陸方儘速協商

兩岸觀光開放期程遲遲未解，近日包括上海及福建踩線團、上海文旅局賞燈團申請來台均被以「先由小兩會協商」擋下，交通部觀光署副...

上合歡山注意 台14線南豐段後天上午封路須改道

南投仁愛鄉前年遭卡努風災重創，當時聯外道路台14線南豐村中正路中斷，為強化即時防救災應變能力，公路局將於本周五（21日）...

台灣工安事件頻傳 勞動部春安檢查指違規情況「這六種」最常見

近來台灣工安事件頻傳，令外界憂心。為強化歲末與春安期間的職場安全健康，勞動部於2025年1月7日至2月12日執行為期37...

放縱減肥法！營養師5招無痛減重：不忌口、不運動

想減肥卻困難重重？壯壯營養師在上發布影片，爲有瘦身需求又不想太辛苦的你提供5招無痛減肥，不僅輕鬆還不復胖，同時還能常年維持好身材和健康，營養師指出，不論是小基數、大基數或是外食族、容易嘴饞、不愛運動人士通通適用，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。