保障年薪80萬員工餐只要50元 嘉義醫院打造友善職場留住醫護人才

在全國醫療界面臨護理人力短缺的挑戰下，嘉義醫院透過提升薪資、優化工作環境等留住醫護人才，包括保障護理師年薪80萬、員工餐只要50元就可吃到鮮蝦義大利麵、麻油麵線雞腿，還有摩舒壓等福利，逆勢穩健成長。院長莊仁賓表示，在衛生福利部26家醫院的年度綜合考評中，嘉義醫院榮獲全國前三名，並名列地區醫院第一，顯見打造「友善職場」的成效。

嘉義醫院表示，秉持「工作友善、生活友善、對待友善」的核心理念，從薪資待遇、工作彈性到職涯發展，提供多元支持措施，包括優渥薪資與彈性工作安排，具競爭力的薪資結構、多元班別選擇，讓員工兼顧工作與生活平衡。

在積極延攬護理人才方面，提供年薪保障80萬元以上，並加碼夜班、留任、能力進階等各類津貼與績效獎金。此外，醫院也提供一對一臨床指導、進修與升遷機會，並規劃未來晉升至公職，為護理人員打造完善的職涯規畫。

每名員工都享有完善的健康管理，提供免費按摩舒壓服務，確保身心健康。更鼓勵員工安排長假與旅遊休息，提升身心靈平衡。

2024年7月1日嘉義醫院成立「+1嘉醫圈」，由院長、副院長領軍，集結醫護與行政主管成立21個團隊圈，透過美食饗宴、運動健身、機構參訪、手作活動等方式，提升員工歸屬感。透過圈內互助合作，關懷員工的工作與心理狀況，顯著提升護理人員留任率，目前已達95%，展現團隊向心力專案的成功。

為鼓勵年輕學子投身護理專業，嘉義醫院提供產學合作獎助金，每學期最高補助6萬元，協助護理科系學生順利完成學業，建立穩健的醫護人才儲備，確保醫療服務的永續發展。

提供高品質營養員工餐點，包括麻油麵線雞腿、鮮蝦義大利麵等均衡飲食，每份餐點僅50元。安排健康促進課程，涵蓋紓壓手作、健走、皮拉提斯、體適能運動，甚至舉辦減脂比賽，讓員工在忙碌工作之餘，保持健康體態。