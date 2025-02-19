快訊

黃國昌首波一級主管 賴香伶任政策會執行長、周榆修留任

百萬進口廂型車開一半火燒車 台東交觀處5官員國道驚險逃生

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

聽新聞
0:00 / 0:00

保障年薪80萬員工餐只要50元 嘉義醫院打造友善職場留住醫護人才

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
在全國醫療界面臨護理人力短缺的挑戰下，嘉義醫院成功打造「友善職場」，透過提升薪資福利、優化工作環境、強化團隊向心力，吸引並留住醫療人才，進一步提升醫療品質，獲得員工與患者的高度肯定。圖／部立嘉義醫院提供
在全國醫療界面臨護理人力短缺的挑戰下，嘉義醫院成功打造「友善職場」，透過提升薪資福利、優化工作環境、強化團隊向心力，吸引並留住醫療人才，進一步提升醫療品質，獲得員工與患者的高度肯定。圖／部立嘉義醫院提供

在全國醫療界面臨護理人力短缺的挑戰下，嘉義醫院透過提升薪資、優化工作環境等留住醫護人才，包括保障護理師年薪80萬、員工餐只要50元就可吃到鮮蝦義大利麵、麻油麵線雞腿，還有摩舒壓等福利，逆勢穩健成長。院長莊仁賓表示，在衛生福利部26家醫院的年度綜合考評中，嘉義醫院榮獲全國前三名，並名列地區醫院第一，顯見打造「友善職場」的成效。

嘉義醫院表示，秉持「工作友善、生活友善、對待友善」的核心理念，從薪資待遇、工作彈性到職涯發展，提供多元支持措施，包括優渥薪資與彈性工作安排，具競爭力的薪資結構、多元班別選擇，讓員工兼顧工作與生活平衡。

在積極延攬護理人才方面，提供年薪保障80萬元以上，並加碼夜班、留任、能力進階等各類津貼與績效獎金。此外，醫院也提供一對一臨床指導、進修與升遷機會，並規劃未來晉升至公職，為護理人員打造完善的職涯規畫。

每名員工都享有完善的健康管理，提供免費按摩舒壓服務，確保身心健康。更鼓勵員工安排長假與旅遊休息，提升身心靈平衡。

2024年7月1日嘉義醫院成立「+1嘉醫圈」，由院長、副院長領軍，集結醫護與行政主管成立21個團隊圈，透過美食饗宴、運動健身、機構參訪、手作活動等方式，提升員工歸屬感。透過圈內互助合作，關懷員工的工作與心理狀況，顯著提升護理人員留任率，目前已達95%，展現團隊向心力專案的成功。

為鼓勵年輕學子投身護理專業，嘉義醫院提供產學合作獎助金，每學期最高補助6萬元，協助護理科系學生順利完成學業，建立穩健的醫護人才儲備，確保醫療服務的永續發展。

提供高品質營養員工餐點，包括麻油麵線雞腿、鮮蝦義大利麵等均衡飲食，每份餐點僅50元。安排健康促進課程，涵蓋紓壓手作、健走、皮拉提斯、體適能運動，甚至舉辦減脂比賽，讓員工在忙碌工作之餘，保持健康體態。

嘉義醫院近5年來員工總數增長25.5%，其中醫師人數成長21.6%。近2年來護理人員增加20%，整體留任率達95%，顯示醫院對醫療人力的高度重視與投資。

院長莊仁賓表示，嘉義醫院打造「友善職場」留住人才。圖／部立嘉義醫院提供
院長莊仁賓表示，嘉義醫院打造「友善職場」留住人才。圖／部立嘉義醫院提供
嘉義醫院院長莊仁賓表示，衛生福利部年度綜合考評中，嘉義醫院榮獲全國前三名，並名列地區醫院第一，顯見打造「友善職場」的成效。圖／部立嘉義醫院提供
嘉義醫院院長莊仁賓表示，衛生福利部年度綜合考評中，嘉義醫院榮獲全國前三名，並名列地區醫院第一，顯見打造「友善職場」的成效。圖／部立嘉義醫院提供
在院長莊仁賓（右）領導下，嘉義醫院創意永續留才，共創友善職場。圖／部立嘉義醫院提供
在院長莊仁賓（右）領導下，嘉義醫院創意永續留才，共創友善職場。圖／部立嘉義醫院提供
在全國醫療界面臨護理人力短缺的挑戰下，嘉義醫院逆勢而上，不僅穩健成長，更成功打造「友善職場」吸引並留住醫療人才。圖／部立嘉義醫院提供
在全國醫療界面臨護理人力短缺的挑戰下，嘉義醫院逆勢而上，不僅穩健成長，更成功打造「友善職場」吸引並留住醫療人才。圖／部立嘉義醫院提供

嘉義 薪資

延伸閱讀

缺護理師無法開病床是事實 護理全聯會籲政府資源到位

病患塞爆躺地僅是開始？護師工會指若不正視環境：急診將癱瘓

護理師2個月少逾700人 害急診病患躺地板？衛福部否認揭2原因

彰化二基護理之家猜燈謎 長者搶答正確率讓醫護按讚

相關新聞

熱門地點也慘澹！228連假訂房率不到5成 觀光署：非旅遊旺季

今年228和平紀念日共有3天連假，根據交通部觀光署截至2月14日統計，前2日全台平均訂房率為47.15%，多個縣市不到5...

台鐵2個月5起調車事故！學者指3點檢討 鐵道局加強執法

台鐵七堵站昨晚進行調車作業時，因調車人員疏忽倒置130號轉轍器被擠壞，這已是這2個月來第5起調車事故。學者今天表示，台鐵...

兩岸觀光開放「小兩會」溝通進度停滯 觀光署：盼陸方儘速協商

兩岸觀光開放期程遲遲未解，近日包括上海及福建踩線團、上海文旅局賞燈團申請來台均被以「先由小兩會協商」擋下，交通部觀光署副...

上合歡山注意 台14線南豐段後天上午封路須改道

南投仁愛鄉前年遭卡努風災重創，當時聯外道路台14線南豐村中正路中斷，為強化即時防救災應變能力，公路局將於本周五（21日）...

台灣工安事件頻傳 勞動部春安檢查指違規情況「這六種」最常見

近來台灣工安事件頻傳，令外界憂心。為強化歲末與春安期間的職場安全健康，勞動部於2025年1月7日至2月12日執行為期37...

放縱減肥法！營養師5招無痛減重：不忌口、不運動

想減肥卻困難重重？壯壯營養師在上發布影片，爲有瘦身需求又不想太辛苦的你提供5招無痛減肥，不僅輕鬆還不復胖，同時還能常年維持好身材和健康，營養師指出，不論是小基數、大基數或是外食族、容易嘴饞、不愛運動人士通通適用，一起來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。