健保署設限醫中門診營收55% 北榮院長已採多項措施降載

個別醫院總額今年上路，衛福部健保署長石崇良昨接受本報專訪時表示，少數大型醫院門診衝量，醫學中心門診占比高達60%，違背分級醫療原意。為此，新制上路後，將嚴格規定各家醫學中心門診與住院占比，在整體營收中，門診占比需低於55%，如超過標準，將依照實際情況，強制要求醫院下調門診人數。

台北榮總院長陳威明說，北榮近2年來在控制門診量已採多項措施，且相當自律，目前門診營收占比已達健保署要求，「但台灣民眾就醫太方便，他們要來醫學中心看門診，擋也擋不住」。

他說，健保署希望所有醫學中心門診營收占比，一律降到55％的可能性「應該不高」，執行上恐有難度，民眾有自行就醫的權利，許多人願意多花點錢到醫學中心看門診，是民眾的選擇自由，除非用法規加以限制，但用法限制一定會遭到抗議。

陳威明指出，健保署以降低門診量，作為是否給付急重症等醫療給付的配套措施，當醫院無法降低門診量，又限縮了急重症等醫療給付，醫院營運恐受到影響；醫院為發出員工薪資、為了生存，一定會有對策；因此，北榮已開始監測急診轉診病人「是從哪些醫院轉來」、「病情是否危及」等，北榮絕不會拒收病人，但如果是醫學中心間的不當轉診，將立即通報健保署。

健保台北區個別醫院總額第二季，約在4月上路，轉眼間就要到來。陳威明說，希望透過監測急診的轉診情形，監控轉診量有無突然暴增，「暴增就是有問題了」，因此持續觀察有沒有出現症狀。

陳威明說，北榮近二年在控制門診量已有許多措施且相當自律，個別醫院總額實施前，周六、夜間門診，除非是小兒科等必要科別仍持續開診外，其他幾乎關掉，開設的夜間門診也要求醫師於晚上8點結束，最多延長到晚上9點，避免醫護人員過勞，周六、夜間有就醫需求的民眾建議到基層診所就醫。

陳威明說，以往許多病人多的醫師，夜診看診時間可能到晚上12點，但相對增加醫護人員回家的風險，而要求夜間門診應於晚上8點結束，目前北榮門診占比已低於住院，而住院患者中約三分之一都是癌症病人，主要責任是治療急重症患者，但如果健保署硬要降低門診占比，將會造成民眾反彈，對北榮是很大的影響。

「北榮不衝量（門診醫療服務），這是一家國家型醫學中心應該有的態度。」陳威明說，北榮以身作則，希望健保點值可以穩定，醫護人員不過勞，他上任後就開始這樣做了，達到合理、健康門診的目標，呼籲健保署應該對治理良好的醫院給予獎勵。