聽新聞
0:00 / 0:00
健康守護者！可可有「6大好處」 營養師：選對巧克力才有效
吃巧克力的時候，大家或許會想到它能讓人心情愉悅的效果，但你知道可可其實擁有更多健康好處嗎？營養師高敏敏在臉書分享可可的六大好處，從抗發炎到促進腦部健康，成為身體的全方位守護者。然而，她也提醒，市面上的巧克力大多含有大量的糖分與油脂，只有選擇70%以上高純度的巧克力，才能真正發揮健康功效，避免帶來過多負擔。
1.抗發炎
可可富含多酚（如黃酮醇），這些天然成分具有強大的抗發炎作用，能抑制促發炎分子的生成，從而減少慢性病的風險。
2.促進腦部健康
可可中的黃酮類化合物能增強腦部血流量，有助於記憶力和專注力的提升，同時還能降低阿茲海默症的風險。簡單來說，可可能減少大腦「生鏽」，保持思維敏捷。
3.保護腸胃
可可中的膳食纖維和抗氧化成分能促進益生菌的生長，幫助腸道菌群的平衡，還能修復腸胃黏膜，對腸胃健康有正面影響。
4.保護心血管
可可中的黃酮類化合物還能改善血管內皮功能，降低壞膽固醇（LDL）並提高好膽固醇（HDL），減少血栓風險。換句話說，可可是心臟的守護者。
5.改善貧血
如果常感到疲倦或有缺鐵性貧血的問題，可可是一個不錯的選擇。可可富含鐵，是促進血紅素生成的關鍵營養素，且其抗氧化成分能增強鐵的吸收率，幫助提高能量，改善貧血狀況。
6.舒緩情緒
可可含有苯乙胺（PEA）和色氨酸，這些成分能促進大腦釋放快樂荷爾蒙（如血清素和多巴胺），有助於舒緩壓力，改善情緒。當心情不佳時，來一杯可可飲，或許能讓你感到放鬆和愉快。
不過，高敏敏也提醒，市售巧克力通常含有大量的糖和油脂，因此選擇純度較高的黑巧克力（70%以上）才能發揮其健康效益，並避免過多加工成分帶來的負擔。適量攝取，享受巧克力帶來的健康好處，並讓它成為日常飲食的一部分吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言