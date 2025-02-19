健康守護者！可可有「6大好處」 營養師：選對巧克力才有效

吃巧克力的時候，大家或許會想到它能讓人心情愉悅的效果，但你知道可可其實擁有更多健康好處嗎？營養師高敏敏在臉書分享可可的六大好處，從抗發炎到促進腦部健康，成為身體的全方位守護者。然而，她也提醒，市面上的巧克力大多含有大量的糖分與油脂，只有選擇70%以上高純度的巧克力，才能真正發揮健康功效，避免帶來過多負擔。

1.抗發炎

可可富含多酚（如黃酮醇），這些天然成分具有強大的抗發炎作用，能抑制促發炎分子的生成，從而減少慢性病的風險。

2.促進腦部健康

可可中的黃酮類化合物能增強腦部血流量，有助於記憶力和專注力的提升，同時還能降低阿茲海默症的風險。簡單來說，可可能減少大腦「生鏽」，保持思維敏捷。

3.保護腸胃

可可中的膳食纖維和抗氧化成分能促進益生菌的生長，幫助腸道菌群的平衡，還能修復腸胃黏膜，對腸胃健康有正面影響。

4.保護心血管

可可中的黃酮類化合物還能改善血管內皮功能，降低壞膽固醇（LDL）並提高好膽固醇（HDL），減少血栓風險。換句話說，可可是心臟的守護者。

5.改善貧血

如果常感到疲倦或有缺鐵性貧血的問題，可可是一個不錯的選擇。可可富含鐵，是促進血紅素生成的關鍵營養素，且其抗氧化成分能增強鐵的吸收率，幫助提高能量，改善貧血狀況。

6.舒緩情緒

可可含有苯乙胺（PEA）和色氨酸，這些成分能促進大腦釋放快樂荷爾蒙（如血清素和多巴胺），有助於舒緩壓力，改善情緒。當心情不佳時，來一杯可可飲，或許能讓你感到放鬆和愉快。

不過，高敏敏也提醒，市售巧克力通常含有大量的糖和油脂，因此選擇純度較高的黑巧克力（70%以上）才能發揮其健康效益，並避免過多加工成分帶來的負擔。適量攝取，享受巧克力帶來的健康好處，並讓它成為日常飲食的一部分吧！