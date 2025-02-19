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年輕糖尿病患陷糖胖惡性循環 醫憂更快惡化更致命

中央社／ 台北19日電

專家評估，台灣糖尿病人口5年內恐直逼300萬大關，糖尿病不再專屬長者，走向年輕化，早發型糖尿病恐惡化更快、死亡率提高，尤其年輕糖友容易陷糖胖惡性循環，更增加致命風險。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧今天在記者會表示，台灣糖尿病年鑑統計顯示，目前罹病人口已超過220萬人，根據國際糖尿病聯盟預測，台灣2030年糖尿病罹病人口恐逼近300萬人，每10人就有1人可能是糖尿病患者，更令人憂心的是，糖尿病患者逐漸年輕化。

早發型糖尿病有惡化快速、死亡率變高等隱憂，根據文獻顯示，年輕糖友胰島β細胞功能惡化更快，再加上病程更長，併發症風險隨之增加，60.1%早發型患者出現1種併發症、28.4%出現2種以上併發症。黃建寧說，統計發現30歲就確診糖尿病平均壽命比一般人減少14年。

控糖之路並不容易，第二型糖尿病患者近80%伴隨體重過重或肥胖，尤其年輕患者常遇到的困境就是「糖胖惡性循環」。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，這些患者因脂肪堆積在內臟，使得身體產生胰島素阻抗，難以控制血糖。

歐弘毅提到，再加上糖尿病患者的腸泌素作用也會下降，除了造成胰島素分泌不足，也無法向大腦中樞神經傳遞「飽足感」訊號，使患者容易不自覺地吃太多。並非是患者控病不夠積極，是病理性誘發胰島素抗性與誘發食慾，陷入糖與胖的惡性循環，造成血糖目標難以落實。

40歲陳先生是百萬糖友的縮影，因工作壓力大長期攝取高油、高糖飲食，年紀輕輕便確診糖尿病，雖然他積極想控制血糖，卻因體重超標，導致胰島素阻抗，總是抑制不住想吃的念頭，拚命控血糖、體重卻兩頭空。幸好透過治療搭配生活型態改善，成功減重20%，血糖也接近正常值。

血糖、體重難以共同控制成患者痛點。歐弘毅說，糖尿病治療趨勢已走向能同時打擊2大痛點的「新型腸泌素」時代，腸泌素是糖尿病常見的治療選項，傳統腸泌素有促進胰島素分泌、抑制食慾、延緩胃排空等功能，近期研究發現，新型腸泌素改善胰島β細胞作用、防止異位脂肪累積。

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