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立榮航空蟬聯金翔獎殊榮 AI智能客服即起24小時服務
立榮航空今年5度蟬聯交通部民航局金翔獎「國內線定期航線組」第1名，全新AI智能客服機器人「小U」即日起上線，提供24小時服務，旅客可至立榮航空官網及下載立榮航空App查詢更多資訊。此外，歡慶獲獎及新服務上線，立榮航空舉辦抽獎活動提供多達100個獎項，詳情可至立榮航空官網查詢。
立榮航空表示，金翔獎為民航局自1998年起，每2年舉辦一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，立榮航空在此次評鑑除了獲頒「國內線定期航線組」第一名，也在最佳網站及e化服務中脫穎而出，並在處理旅客意見反映方面表現優異。
立榮航空指出，立榮航空以旅客需求為導向的生成式AI智能客服機器人「小U」，能夠即時回覆國內線旅客的常見問題，並提供準確解答，還能根據旅客需求提供智能建議，旅客可24小時透過立榮航空全球資訊網及立榮航空App與「小U」互動。
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