胃癌篩檢明年納公費篩檢 專家曝這數據：應加胃鏡檢查

台灣每年約新增4千多名胃癌患者，其中第二至第四期占比達67.29%，確診時多已晚期。國健署今年起擴大試辦胃癌篩檢，檢測是否為幽門桿菌感染者，預計明年起，胃癌篩檢將成為第六項公費癌篩項目。不過，專家表示，胃癌患者幽門桿菌陽性率僅占約20%，篩檢無法涵蓋全部的高風險者，應結合檢驗生物標誌物與胃鏡，揪出早期胃癌。

台灣胃癌醫學會理事長沈延盛指出，以2018年的全球癌症存活率監測（CONCORD計畫）數據顯示，台灣胃癌存活率在過去20年間僅提升3%，遠落後於日本與南韓，日韓不僅積極推動早期胃癌篩檢，藥物核准與治療選項也更為多元，使60%胃癌患者被發現時，屬於早期胃癌，存活期與台灣相比更具優勢。

中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙說，胃癌第四期的存活期平均約只有7個月，遠低於日本與南韓的16.6個月，有些病友剛好趕上新藥臨床試驗的時間點，因此提高餘命，但台灣新診斷胃癌第四期占30%至40%，主要的療程仍是化學治療，若無有效的治療方案，5年存活期不到10%，遠低於未轉移的病友。

陳仁熙說，如果胃癌患者屬於HER2陽性，僅有6%病友能獲健保給付，取得抗HER2標靶藥物，而HER2陰性病友，目前健保僅給付免疫藥物於CPS（綜合陽性分數）大於5的病友，仍有多數病友由於不符條件，無法獲得任何以核准於一線治療的標靶藥物。因此，復發或轉移性胃癌的HER2陰性病友，及不符合免疫治療者仍以化學治療為主。

陳仁熙表示，隨著發展進步的醫學，全球胃癌治療逐步邁向精準醫療，新型標靶藥物與免疫療法已逐步改變全球胃癌治療趨勢，國際多項已完成或進行中的臨床研究顯示，新的發展的標靶藥物在胃癌治療中嶄露頭角，不僅成功降低近4分之1死亡風險，顯著延長無疾病惡化期及存活期，帶給病友嶄新的曙光。

陳仁熙提到，臨床試驗證實有效的藥物在台灣的核准時間平均需等待3年之久，對許多晚期病友而言，無疑是生存的關鍵期，因此除了更新治療方式，醫療資源的可近性也是影響存活率的關鍵因素，其中偏鄉與資源較少的地區，胃癌病友往往無法及時接受完整療程，政府應強化分級醫療體系，並擴大治療資源的公平性，確保每名病友都能獲得最佳照護。

台灣部分重要的標靶藥物與免疫治療藥物未能納入健保，使病友存活期受限於財務的能力。台灣全癌症病友連線理事長吳卉汝表示，曾有罹癌的單親母親，因為選擇健保不給付的療程，只好抵押房子籌措醫藥費，還有一名退休的男子，把所有的退休金用於罹癌妻子的醫藥費，當積蓄逐漸見底時，也只能告訴妻子「我能做的事已有限」。

因此，如何改善健保政策，擬定胃癌病友可負擔的治療方案，吳卉汝認為，這是政府、社會及醫學界、病團要共同面對的問題。」

吳卉汝說，許多病友都是上有老、下有小的中壯年族群，在確診胃癌時，當下內心所感受到的是對未來不確定的恐懼，再者是治療前後引發的嘔吐、食慾不振、腹瀉、便秘等副作用，影響到身心狀況與生活品質，還要擔心醫藥費用帶來的經濟壓力，對家屬也是非常大的衝擊，「一人罹癌是整個家庭的事情，因為要共同分擔照顧的責任，假設健保給付是在一個有限的情況下給付藥物，病友也別無選擇，可能延後治療或放棄治療，對健康影響巨大，是很現實的問題。」

總統賴清德上任後推動「2030健康台灣計畫」，胃癌已於今年正式納入台灣第6項公費癌症篩檢。陳仁熙說，現今胃癌篩檢主要針對幽門桿菌，但約50%的癌變與其無關，無法全面涵蓋高風險族群，相較之下，應包括結合生物標誌物檢測與高危險族群的胃鏡檢查，類似於肺癌篩檢策略，針對家族史與其他高風險因子進行更精準的篩檢。

沈延盛強調，政府應重新檢視胃癌組織切片的檢測範圍，目前健保僅允許5種特定檢測，未能涵蓋所有與標靶治療相關的生物標誌物，導致部分病友即使有合適藥物，也無法獲得治療，因此提升早期診斷率、擴大治療藥物的核准範圍以及強化胃癌治療策略，將是未來改善胃癌存活率的重要方向。

沈延盛表示，胃是一個很大的消化器官，前端與後端的病變會有不同的症狀。大致來看，在胃的前端，可能下胸部至上腹壁接近肋骨的下方抽痛，並出現吞嚥食物困難的情況；在胃的後端，容易出現餐後腹脹或痛、嘔吐的症狀。若在進食前就有莫名胃痛，可能是胃潰瘍，只要有持續的不適症狀，應盡快就醫檢查有無異常。