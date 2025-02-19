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7旬婦腹痛血便 見6公分胃腸道基質瘤膽結石塞滿

中央社／ 台北19日電

72歲林女士近期因腹痛血便就診，檢查發現6公分胃腸道基質瘤，甚至膽囊被結石塞滿。胃腸道基質瘤聽起來陌生，醫師提醒，台灣有較高發生率，若年長者出現腸胃道不適，應多加留意。

國泰醫院一般外科主治醫師蔡欣恬今天透過新聞稿介紹胃腸道基質瘤（GIST），她說，這是由腸胃道肌肉層的間質細胞長出來的惡性腫瘤，占所有腸胃道癌症約2%，好發於65至69歲年長病人，但不到2%機率會發生在20歲以下年輕病人，年輕個案多與基因遺傳有關。

蔡欣恬引用一份跨國統計，數據顯示，包含台灣在內，香港、韓國與挪威有較高的胃腸道基質瘤發生率，約每百萬人有19至22人，至於美國及加拿大發生率約每百萬人有7至8人。當胃腸道基質瘤腫瘤較小時，通常不會有明顯症狀，一旦出現症狀，腫瘤通常已超過2公分。

蔡欣恬提到，胃腸道基質瘤依腫瘤生長位置不同而有不同的臨床表現，常見症狀有腹部脹悶不適、噁心嘔吐、大便出血、體重減輕及排便習慣改變等。由於沒有特異性，因此很容易被忽略，特別提醒年長者如有疑似相關症狀，務必多留意，必要時進一步就醫確認。

針對胃腸道基質瘤主要的治療方式，蔡欣恬說，目前以手術切除為主，標靶治療為輔。當腫瘤太大無法一次完整切除、腫瘤原發位置在手術高度危險區域或遠端轉移，術前會先給予標靶治療，有機會將無法手術病況轉變成可以手術，前導性治療介入整體平均存活率增加3成以上。

蔡欣恬表示，林女士是在3年前經上消化道內視鏡檢查發現有個2公分大的胃黏膜下腫瘤，疑似胃腸道基質瘤，持續門診追蹤。近期發現腫瘤緩慢長大，醫療團隊以達文西系統機器手臂輔助腹腔鏡手術，進行部分胃切除及膽囊切除手術，手術順利，病人於術後第9天出院。

手術 腫瘤 醫師

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