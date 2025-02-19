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攝護腺肥大怎麼辦？微創手術只需15分鐘 當天正常活動

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財透過微創手術植入支架，改善患者排尿障礙獲感謝。圖／嘉義長庚醫院提供
嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財透過微創手術植入支架，改善患者排尿障礙獲感謝。圖／嘉義長庚醫院提供

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，當排尿開始變細、不順或疼痛時，就需要就醫檢查。嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財說，現在透過微創手術植入支架，拉開阻塞的攝護腺葉，就能改善排尿障礙，手術過程不到15分鐘，當天就能正常活動。

黃國財說，曾有一名87歲鄭姓患者因攝護腺肥大，長期飽受排尿困擾，需依賴導尿管維持排尿功能，已反覆放置尿管將近半年，嚴重影響生活品質，同時他也合併有心臟衰竭、心房顫動及糖尿病等慢性疾病，恐不適合傳統攝護腺手術全身麻醉。

黃國財建議鄭姓患者進行微創攝護腺拉開手術（UroLift），採取局部麻醉，手術過程順利，術後隨即拔除導尿管，依檢查結果顯示其排尿功能已顯著改善，並恢復自主排尿能力。鄭姓患者說，以前排尿非常困難，現在能順暢地解決問題，大幅提升生活品質。

黃國財表示，UroLift療法關鍵優勢在於只需局部麻醉，避免全身麻醉風險，且手術所需時間短，病人術後恢復較迅速，鄭姓患者術中僅使用2%利多卡因凝膠與少量局部麻醉藥物，手術過程不到15分鐘即完成4處支架植入，出血量極少，術後即可正常活動。

泌尿科主任何東儒說，UroLift療法對合併有慢性病的病人也是一大福音，局部麻醉的應用降低了手術風險，而術後快速的功能改善更是其最大亮點。UroLift手術不僅能應用在年長病患，也可適用年輕患者，術後降低射精障礙，大幅減少對性功能影響。

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財透過微創手術植入支架，改善患者排尿障礙。圖／嘉義長庚醫院提供
攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財透過微創手術植入支架，改善患者排尿障礙。圖／嘉義長庚醫院提供
攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財透過微創手術植入支架，改善患者排尿障礙。圖／嘉義長庚醫院提供
攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財透過微創手術植入支架，改善患者排尿障礙。圖／嘉義長庚醫院提供

微創手術 患者 風險

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