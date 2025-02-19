快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

農地光電推生態指引 環團批無監督裁罰機制

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
監督施政聯盟、彰化縣環保聯盟、高雄市馬頭山自然人文協會、台灣水資源保育聯盟及台灣石虎保育協會今天舉辦記者會指出，該指引最大的問題是沒有強制性，也沒有監管查核及裁罰機制。圖／監督施政聯盟提供
監督施政聯盟、彰化縣環保聯盟、高雄市馬頭山自然人文協會、台灣水資源保育聯盟及台灣石虎保育協會今天舉辦記者會指出，該指引最大的問題是沒有強制性，也沒有監管查核及裁罰機制。圖／監督施政聯盟提供

農業部（前農委會）曾於2020年修法要求2公頃以上農地變更光電須經農業部審查同意，環保團體今天表示，農業部近期推出「審查農業用地變更作太陽光電設施使用涉及生態檢視指引」草案，即使有出現石虎、草鴞等瀕臨絕種保育類野生動物，仍可開發光電場，且毫無監督和裁罰機制，要求應在農業設施屋頂及不利耕種地發展光電，莫讓綠電毀自然。

監督施政聯盟、彰化縣環保聯盟、高雄市馬頭山自然人文協會、台灣水資源保育聯盟及台灣石虎保育協會今天於「農地光電生態指引」第一場意見交流會議前舉辦記者會。

監督施政聯盟兼任研究員徐宛鈴表示，農地變更成光電開發，損失的遠不只是生態，還有對於淨零碳排最具貢獻的農地碳匯、微氣候、糧食安全等，該指引最大的問題是沒有強制性，也沒有監管查核及裁罰機制，應針對能源開發進行整體政策環評、提出能源用地白皮書等上位計畫，才能有整體規畫和用地評估。

高雄市馬頭山自然人文協會會長黃惠敏表示，珍稀保育類的穿山甲扮演維持森林生態平衡的重要角色，台灣穿山甲野外族群密度可能高居全球之冠，這次農業部要訂定指引鬆綁農地光電的門檻，保護對象僅指認瀕臨絕種野生動物如石虎、草鴞，卻未將穿山甲及其他環境敏感動物列入，如今卻為了開發綠電而破壞自然生態，這樣荒謬的綠能政策實在無法苟同。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，農業部已公告不利耕作區和漁電共生區可供開發光電，並鼓勵農業設施發展屋頂型光電，目前仍有超過2萬公頃尚未被申請開發，經濟部和農業部應將更多的力氣放在屋頂型光電或這盤點出來的2萬公頃，但「指引」在法律位階上僅屬行政指導，不具有任何法律效力，也沒有任何罰則約束，淪為橡皮圖章。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠表示，如果農業部只是在能源署、經濟部及行政院等這些希望衝出光電發電量的部會和官員壓迫下，被迫打開農地變更光電大門，便是毀掉農業部生態保育名聲。

農業部回應，現行農業用地變更審查，是依據「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」規定，由中央及地方農業主管機關依水利、地政、農務、水土保持、生態保育等多元面向進行綜合審查後，始作成是否同意農業用地變更使用的決定，本指引草案僅就涉及生態部分提供指引，也非農業用地變更審查准駁的唯一依據。

農業部指出，石虎棲地並未完全開放設置光電，對於預定設置光電區域經圖層套疊，位於瀕臨絕種野生動物已知出現區域，若為利用強度較高的廊道、覓食或繁殖地，建議不予同意變更。

石虎 農地 農業部

延伸閱讀

農地開發光電僅指引 環團盼設監督機制

前立委廖國棟涉收賄500萬現金 開協調會重啟牡丹水庫光電案 5人起訴

承諾強化石虎保育 永和山水庫備援引水工程初審通過

保育瀕危水獺 金門推動生態服務給付

相關新聞

男童尿尿痛包皮紅 醫看一狀況「會暗示爸爸也來檢查」

家有男孩的家長或多或少都有清潔包皮相關困擾，泌尿科醫師指出，曾有男童嚴重包莖，包皮開口只有一個小洞、完全推不開，但家長表...

孫生遭炎上疑崩潰赴醫院打鎮定劑 醫曝「這狀況」會用

反骨男孩前成員孫生因為性騷被判刑，不只遭到網友炎上，經紀公司也終止與其合作關係。YouTuber「異色檔案」的DK昨日指...

大S猝逝加購流感疫苗明開打 醫：緊急感染需知三大關鍵

藝人大S罹患流感合併肺炎猝死，行政院緊急採購10萬劑流感疫苗，將明天開打。胸腔暨重症加護醫學會秘書長、台北榮總胸腔部主治...

健檢見紅字吃藥不算預防醫學？ 醫曝對抗老化疾病關鍵

透過健康檢查，早期發現疾病加以處理，已是許多民眾維護自身健康的觀念，不過，開業醫師王桂良表示，民眾透過健康檢查，發現相關...

攝護腺肥大怎麼辦？微創手術只需15分鐘 當天正常活動

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，當排尿開始變細、不順或疼痛時，就需要就醫檢查。嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財說，現...

農地光電推生態指引 環團批無監督裁罰機制

農業部（前農委會）曾於2020年修法要求2公頃以上農地變更光電須經農業部審查同意，環保團體今天表示，農業部近期推出「審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。