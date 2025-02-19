台鐵七堵站調車「擠壞轉轍器」 2個月來第5起調車意外

台鐵再傳調車意外，昨天深夜七堵站進行調車作業時，疑似操作不當將轉轍器擠壞，成為這2個月來第5起調車意外，台鐵公司表示，將釐清肇事原因及責任，並進行檢討及懲處。

台鐵七堵站昨天晚間9時許進行調車作業時發生狀況，疑似操作不當，將130號轉轍器擠壞，所幸該起事件無人受傷。

台鐵說，經查昨天晚上七堵調車場內進行調車作業，當時調車完畢後，調動機解聯欲單機出庫，因調車人員疏於確認即開出，導致擠出130號轉轍器而使桿件受損，本起事件無車輛衝撞及受損，也無人員受傷，不影響正線行車。

台鐵表示，本案發生後即於昨晚9時50分通報，損壞設備於今天凌晨1時45分修復完畢，恢復正常使用，全案已由運安處調查中。

台鐵表示，主管單位北區營運處對於本案相當重視，相關疏忽人員將依規定嚴懲，同時對全體調車人員進行演訓，於現場就調車工作路線、環境、SOP等實地演練，防止類似情事發生。

台鐵公司化後卻頻傳調車事故及異常事件，基本SOP都失靈。台鐵去年12月19日一天內發生2起列車調車撞車事件，包含潮州基地一列EMU3000型新自強號，檢修時撞上止衝擋，一列EMU900型區間車，在花蓮準備進入洗車線時撞上電桿，車頭毀損且出軌。

今年1月2日一列E500型新電力機車牽引自強號在七堵調車場調車時出軌，一路壓爛8個轉轍器；2月11日晚間潮州基地一輛調車機車連掛PP自強號時發生衝撞，導致自強號連結器及鼻頭蓋受損；昨天晚間七堵站再發生調調車異常事故，成為這2個月以來，第5起調車事故。