出國注意！機捷直達加班車增停2站 抵達桃機時間有變

228三天連假即將到來，桃園大眾捷運股份有限公司因應出國旅客需求，27日起調整清晨5時30分直達加班車，中途增停A3新北產業園區站和A8長庚醫院站，相關場站也將配合調整開展時間。

桃捷公司表示，機捷今年春節試辦直達車提早發車服務出國旅客，經觀察確有搭乘需求，2月延長試辦，目前平均每班車服務近70人，單日最高也有92人。原本加班車是台北直達機場，但新北與桃園龜山旅客反映也有此需求，公司審慎檢視系統安全及營運量能後，決定增停A3、A8二站。

桃捷指出，該加班車清晨5時30分從A1台北車站發車，陸續停靠A3、A8二站，發車時間分別為清晨5時40分和清晨5時52分，將於上午6時7分抵達A12機場第一航廈站，上午6時9分抵達A13機場第二航廈站。