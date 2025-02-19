談80歲免評巴氏量表 洪申翰：倉促上路恐衝擊供需失衡

立法院去年12月31日三讀通過「就業服務法第46條」，開放80歲長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護。勞動部長洪申翰今天說，免評巴氏量將影響重症家庭的照顧，假如倉促上路，恐擴大供需失衡。

立法院去年12月31日表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護，減輕家庭照顧者壓力。

勞工團體對此有不同意見，有團體認為，大幅放寬聘雇外籍看護的條件雖然便民，但也可能掀起搶工潮，或是大批外籍看護跳槽，政府應提出更多配套措施才能兼顧身心障礙族群，以及中重度失能者的照顧權益。

不過也有團體認為，樂見巴氏量表免評，聘雇外籍看護也應回歸市場機制，建議政府可提供補助來降低移工跳槽意願。

勞動部今天召開春安勞檢結果說明記者會，洪申翰表示，就服法修正通過後，勢必排擠重症家庭的照顧，這在之前就已提醒過，勞動部今年1、2月不斷與衛福部共同評估修正後的做法對重症家庭的影響，做法上期望透過申請引進移工，以及長照服務等複合做法來減少對重症家庭照顧上的影響，估計需要6個月左右時間。

洪申翰說，修正後的法條若在配套不足下就倉促施行，外籍看護市場恐出現混亂，甚至進一步衝擊供需失衡的情況，待配套措施都完善後才會上路。