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談80歲免評巴氏量表 洪申翰：倉促上路恐衝擊供需失衡

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部上午舉行記者會公布114年春安加強檢查結果，洪申翰受訪表示，免評巴氏量將影響重症家庭的照顧，假如倉促上路恐擴大供需失衡。記者林伯東／攝影
勞動部上午舉行記者會公布114年春安加強檢查結果，洪申翰受訪表示，免評巴氏量將影響重症家庭的照顧，假如倉促上路恐擴大供需失衡。記者林伯東／攝影

立法院去年12月31日三讀通過「就業服務法第46條」，開放80歲長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護勞動部長洪申翰今天說，免評巴氏量將影響重症家庭的照顧，假如倉促上路，恐擴大供需失衡。

立法院去年12月31日表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估即可聘請外籍看護，減輕家庭照顧者壓力。

勞工團體對此有不同意見，有團體認為，大幅放寬聘雇外籍看護的條件雖然便民，但也可能掀起搶工潮，或是大批外籍看護跳槽，政府應提出更多配套措施才能兼顧身心障礙族群，以及中重度失能者的照顧權益。

不過也有團體認為，樂見巴氏量表免評，聘雇外籍看護也應回歸市場機制，建議政府可提供補助來降低移工跳槽意願。

勞動部今天召開春安勞檢結果說明記者會，洪申翰表示，就服法修正通過後，勢必排擠重症家庭的照顧，這在之前就已提醒過，勞動部今年1、2月不斷與衛福部共同評估修正後的做法對重症家庭的影響，做法上期望透過申請引進移工，以及長照服務等複合做法來減少對重症家庭照顧上的影響，估計需要6個月左右時間。

洪申翰說，修正後的法條若在配套不足下就倉促施行，外籍看護市場恐出現混亂，甚至進一步衝擊供需失衡的情況，待配套措施都完善後才會上路。

勞動部 外籍看護 巴氏量表

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