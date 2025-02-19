Ｍ痘新病毒現蹤泰國 赴潑水節前 這時間打疫苗效果最好

4月中旬即將迎來東南亞國家潑水節活動，疾管署發言人曾淑慧表示，泰國已經出現M痘第1分支Ib病毒株病例，加上潑水節將吸引各國遊客狂歡，呼籲民眾出國前如果預期有風險行為，應該提早接種疫苗。由於疫苗產生保護力跟施打間隔考量，因此有需要民眾可以把握這兩周前往合約院所接種M痘疫苗。

東南亞國家潑水節慶典活動將於4月中旬展開，國人旅遊熱門目的地泰國今年在4月12日至16日舉辦，預計將吸引世界各國遊客聚集狂歡。然而，泰國今年1月曾向世界衛生組織（WHO）通報3例M痘第1分支Ib病毒株確診病例，皆為30至40多歲女性，在阿拉伯聯合大公國（UAE）返回泰國途中出現症狀，泰國已密切監控接觸者。

全球M痘今年1月新增約4800例，主要發生在非洲，如中國、澳洲及菲律賓等持續報告零星疫情。自2022年截至今年1月31日累計報告約12萬5512例確診病例，多集中於非洲，美洲次之；其中，剛果民主共和國東部與蒲隆地自去年5月起爆發Ib亞型疫情，除非洲流行國家外，美國、加拿大、中國、泰國、印度、瑞典、德國、英國、比利時、法國、巴基斯坦、阿曼、阿拉伯聯合大公國等亦已出現Ib病例。

世界衛生組織去年8月14日宣布M痘為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並持續呼籲各國注意跨境傳播風險。我國今年累積3例確診本土病例，未有感染M痘第1分支病毒株個案；自從列入第二類法定傳染病後，累計確診454例病例，分別為426例本土及28例境外移入。

曾淑慧慧表示，M痘疫苗我國目前提供公費、自費兩種方式接種，並且疫苗需接種2劑才有完整保護力，接種1劑僅有4成保護力；2劑間隔至少4周，而接種疫苗至少需14天方可產生完整保護力，因此若有需要者近期可以安排接種。

公費M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者，例如：多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。過去曾罹患性病如梅毒或淋病等；或性接觸對象有前述任一情形者等。可至疾管署全球資訊網／M痘專區／M痘疫苗／M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下查詢（ https://gov.tw/3SG）

「不符合公費」M痘疫苗接種資格者，經醫師評估確有暴露風險者，包括：在台有風險行為的無健保身分或居留證外籍人士等對象、欲前往M痘疫情流行之高風險國家民眾，且可能有暴露風險者可以自費接種。可至疾管署全球資訊網／國際旅遊與健康／旅遊醫學門診項下查詢。網址為https://gov.tw/FGF。

疾管署呼籲，民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處有疑似症狀，應佩戴口罩盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。