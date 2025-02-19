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阿里山神木婚禮10月登場 星光婚旅入住英迪格酒店即起開搶

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年阿里山神木婚禮10月19、20日舉行，5月20日中午12點開放報名。記者周湘芸／攝影
今年阿里山神木婚禮10月19、20日舉行，5月20日中午12點開放報名。記者周湘芸／攝影

阿里山神木婚禮邁入第19年，已有380對新人參與。觀光署阿里山國家風景區管理處表示，今年阿里山神木婚禮10月19、20日舉行，5月20日中午12點開放報名，限額15對，每對9999元。此外，今年還有4月17至19日的阿里山星光婚旅，3天2夜入住阿里山英迪格酒店，每對1萬3140元，限額15對，即日起至3月11日開放報名。

觀光署副署長黃荷婷表示，阿里山神木婚禮邁入第19年，阿里山不只是台灣旅遊品牌，也是國際知名品牌，更獲得去年全球必造訪景點第19名，也是台灣唯一上榜。阿里山的自然環境及人文文化都深受大家感動，這次除了「神木下的婚禮」外，還有「星光婚旅」，不限新人參加，夫妻也可以來度蜜月、結婚周年慶祝。

黃荷婷指出，今年神木下的婚禮結合阿里山產業，有茶、咖啡、生態旅遊，產業鏈完整，盼吸引旅客前來，另還有結合台灣好行3.0，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

阿里山管理處長黃勢芳表示，2025年「阿里山神木下婚禮」將在2月起展開系列活動，包括星光婚旅、特色茶席體驗、好婚市集等多元體驗，今年活動涵蓋婚禮小物行銷、阿里山星光婚旅遊程、鄒族文化探索、星級住宿結合阿里山神木下婚禮遊程，盼全年吸引200萬人次旅客到訪。

黃勢芳指出，今年4月登場的阿里山星光婚旅為星光下婚禮升級2.0版，將型塑阿里山成為海內外新人規畫目的地婚禮的場域，目的地婚禮（Destination Wedding）也可稱為婚旅，將婚禮結合旅行的模式，體驗獨特的渡假婚禮旅程，除了入住英迪格酒店，也將穿著旗袍走訪奮起湖老街及阿里山。

黃勢芳表示，阿里山神木下婚禮將在神木下穿著白紗舉行證婚儀式，5月20日至6月20日開放報名，限額15對新人，同時也開放親友共同參與。

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