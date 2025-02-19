2024世界核能產業現況報告：核電成最貴電力來源

環團綠色公民行動聯盟今發布「2024世界核能產業現況報告」中文版，內容指出，2009年至2024年間，太陽能光電及陸域風電成本大幅下降83％及63％，但核電成本卻上升49％，成為最昂貴電力來源；專家表示，台灣再生能源雖有成長，但天然氣使用量持續上升，能源結構需進一步調整，才能減少對進口化石燃料的依賴。

綠盟研究員林正原表示，2004至2023年全球啟用102座機組，但關閉104座，中國大陸啟用49座新機組，而其他國家減少51座機組；截至2024年7月1日，全球共有59座反應爐正在興建，較2023年多出1座，但較2013年減少10座，並有5座基礎計畫放棄。

林正原說，2023年非水力再生能源裝置的投資額為6230億美元，為核電興建投資的27倍。根據拉札德銀行的模型，2009至2024年間，太陽能光電和陸域風電成本大幅下降，分別降低83%和63%，而核電成本則上升了49%，成為最昂貴的電力來源。

報告作者之一的加拿大英屬哥倫比亞大學教授拉瑪納指出，小型模組化反應爐（SMRs）被認為有潛力改變全球能源格局，但無論是政府支持、建設延宕，還是運轉挑戰，這些反應爐的發展面臨諸多不確定性。

像是美國投入大量資金支持SMRs，卻仍無法解決高含量低濃縮鈾（HALEU）燃料不足問題、阿根廷的CAREM小型反應爐原訂2016年進行冷測試，但至今未達到預期、印度的先進重水反應爐（AHWR）至今未開工；已投入營運的中國HTR-PM反應爐自2021年啟用，但容量從200MW降至150MW、俄羅斯的KLT-40S小型反應爐性能則未達預期。

負責台灣現況分析的報告作者之一，中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅說，隨著台灣核能廠逐步除役及能源政策的調整，台灣未來的核能發展充滿不確定性。目前台灣核電機組數量正在減少，核一廠和核二廠已除役，核三廠也在進行除役倒數，核四已停建，核能在台灣總體發電的比重降至6.3％，是自1978年以來最低紀錄，相比之下，再生能源比重達9.5％。

彭保羅說，賴清德政府雖延續非核家園政策，但也未排除核能的使用，但2024年總統大選後，國民黨提案修改「核子反應器設施管制法」，延長核三廠運營，但該提案仍在討論中，隨著核三廠2號機計畫除役，缺電問題引發關注，行政院長卓榮泰表態對「新核能」的發展持開放態度，尤其是2030年後。

彭保羅指出，核電雖逐漸減少，但核廢料處理問題依然待解；台灣再生能源占比雖在2023年達9.5％，其中風能及太陽能增長顯著，2022年再生能源增長達37%，首次超過核能發電，但台灣能源結構依然依賴進口化石燃料，尤其是天然氣及煤炭，2023年液化天然氣發電比重高達39.5%。