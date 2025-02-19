快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

1萬份獎項達標就送 「我的減碳存摺」目標衝40萬人

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天頒發獎品給予達標民眾。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今天頒發獎品給予達標民眾。記者邱書昱／攝影

北北基桃4市推出的「我的減碳存摺」即將邁入一年，今天在台北市政府舉辦成果及模範企業頒獎，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑等人出席。交通局表示，今年新增「兌獎制」達標的民眾就能換取垃圾袋、冰淇淋等民生用品，每個月超過1萬份獎項。

蔣萬安表示，「我的減碳存摺」在去年4月推出後，總計9個月在113年度共有33萬多人參與、累計減碳量達4.4萬公噸，約115座大安森林公園碳吸收量，同時四個縣市推出的1200月票，也發出了900萬張、7億人次使用，確實改變了民眾使用運具通勤習慣。

蔣萬安也感謝企業界的響應，北市的內湖科技園區有115家業者加入，成效良好，今年也會持續優惠減碳的優惠內容、禮品兌換，讓尚未加入減碳存摺的民眾也能響應。

謝國樑致詞說，基隆信奉節能減碳，在去年7月起啟用的基隆轉運站，每天有2到3萬人次上下車，提升市民對於搭乘大眾運輸意願，加上定期票的政策、提供穩定且完善公車服務。

他也說，在地立委林沛祥去年向中央爭取到大型電動運具補助，市府編列預算分3年，將120多輛市區公車改為電動化。同時鼓勵市府同仁參加之外，邀請海科館、海洋大學及陽明海運等加入減碳大聯盟。

新北市副市長陳純敬也感謝，新店寶高園區及鴻華先進公司投身活動，而新北市在今年度「我的減碳存摺」活動也由青年局提供咖啡、專業社工的1對1情商訓練和心理調節，協助打造內心的修復力與紓壓量能。

桃園市副市長蘇俊賓說，在地有國際機場之外，也有全台三分之一的工業聚集，因此首重產業轉型，加入脫煤者聯盟，2030年逐步淘汰燃煤，目標減碳400萬噸。

台北市交通處大眾運輸科長郭建辰介紹，今年主打「兌獎制」，只要每個月達標20公斤減碳量，即可自由選擇獎項登陸兌獎，包含雙北5公升專用垃圾袋、場館門票、美式咖啡及霜淇淋，超過一萬份獎品，根據今年1月份統計，約有9千多人領獎。

郭建辰也說，「我的減碳存摺」今年度的目標達到40萬人參與，同時在企業部分，目前北市有369家響應，朝400家邁進，另外緊鄰四鐵的南港科技園區也會加強宣傳。

台北市長蔣萬安表示，113年度共有33萬多人參與、累計減碳量達4.4萬公噸，約115座大安森林公園碳吸收量。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安表示，113年度共有33萬多人參與、累計減碳量達4.4萬公噸，約115座大安森林公園碳吸收量。記者邱書昱／攝影

存摺 減碳

延伸閱讀

陳重文索資幫助公司得標案？ 蔣萬安：送政風調查

民團罷免林沛祥 謝國樑聲援：安排場合論述政策

基隆絕沛罷林沛祥今送件 藍反制罷綠議員張之豪也送了

麟洋路揭牌了！蔣萬安盼李洋、王齊麟精神成台北市DNA

相關新聞

男童尿尿痛包皮紅 醫看一狀況「會暗示爸爸也來檢查」

家有男孩的家長或多或少都有清潔包皮相關困擾，泌尿科醫師指出，曾有男童嚴重包莖，包皮開口只有一個小洞、完全推不開，但家長表...

孫生遭炎上疑崩潰赴醫院打鎮定劑 醫曝「這狀況」會用

反骨男孩前成員孫生因為性騷被判刑，不只遭到網友炎上，經紀公司也終止與其合作關係。YouTuber「異色檔案」的DK昨日指...

大S猝逝加購流感疫苗明開打 醫：緊急感染需知三大關鍵

藝人大S罹患流感合併肺炎猝死，行政院緊急採購10萬劑流感疫苗，將明天開打。胸腔暨重症加護醫學會秘書長、台北榮總胸腔部主治...

健檢見紅字吃藥不算預防醫學？ 醫曝對抗老化疾病關鍵

透過健康檢查，早期發現疾病加以處理，已是許多民眾維護自身健康的觀念，不過，開業醫師王桂良表示，民眾透過健康檢查，發現相關...

攝護腺肥大怎麼辦？微創手術只需15分鐘 當天正常活動

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，當排尿開始變細、不順或疼痛時，就需要就醫檢查。嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財說，現...

農地光電推生態指引 環團批無監督裁罰機制

農業部（前農委會）曾於2020年修法要求2公頃以上農地變更光電須經農業部審查同意，環保團體今天表示，農業部近期推出「審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。