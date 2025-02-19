1萬份獎項達標就送 「我的減碳存摺」目標衝40萬人

北北基桃4市推出的「我的減碳存摺」即將邁入一年，今天在台北市政府舉辦成果及模範企業頒獎，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑等人出席。交通局表示，今年新增「兌獎制」達標的民眾就能換取垃圾袋、冰淇淋等民生用品，每個月超過1萬份獎項。

蔣萬安表示，「我的減碳存摺」在去年4月推出後，總計9個月在113年度共有33萬多人參與、累計減碳量達4.4萬公噸，約115座大安森林公園碳吸收量，同時四個縣市推出的1200月票，也發出了900萬張、7億人次使用，確實改變了民眾使用運具通勤習慣。

蔣萬安也感謝企業界的響應，北市的內湖科技園區有115家業者加入，成效良好，今年也會持續優惠減碳的優惠內容、禮品兌換，讓尚未加入減碳存摺的民眾也能響應。

謝國樑致詞說，基隆信奉節能減碳，在去年7月起啟用的基隆轉運站，每天有2到3萬人次上下車，提升市民對於搭乘大眾運輸意願，加上定期票的政策、提供穩定且完善公車服務。

他也說，在地立委林沛祥去年向中央爭取到大型電動運具補助，市府編列預算分3年，將120多輛市區公車改為電動化。同時鼓勵市府同仁參加之外，邀請海科館、海洋大學及陽明海運等加入減碳大聯盟。

新北市副市長陳純敬也感謝，新店寶高園區及鴻華先進公司投身活動，而新北市在今年度「我的減碳存摺」活動也由青年局提供咖啡、專業社工的1對1情商訓練和心理調節，協助打造內心的修復力與紓壓量能。

桃園市副市長蘇俊賓說，在地有國際機場之外，也有全台三分之一的工業聚集，因此首重產業轉型，加入脫煤者聯盟，2030年逐步淘汰燃煤，目標減碳400萬噸。

台北市交通處大眾運輸科長郭建辰介紹，今年主打「兌獎制」，只要每個月達標20公斤減碳量，即可自由選擇獎項登陸兌獎，包含雙北5公升專用垃圾袋、場館門票、美式咖啡及霜淇淋，超過一萬份獎品，根據今年1月份統計，約有9千多人領獎。