瞄準旅居商機 7-11門市啟動「齋戒月友好商店」計畫

在台外籍移工突破80萬人、新住民家庭更超過百萬人，統一超7-ELEVEN看好此一旅居商機，加強「全鄉全店、全天服務」，除了滿足在地消費者需求，更關注近年快速成長國際消費新勢力，包括國際觀光客、外籍移工、新住民等每年有逾百萬人次體驗7-ELEVEN各項生活服務。

據統計，在台外籍移工突破80萬人、新住民家庭更超過百萬人，且2024年菲律賓、馬來西亞、新加坡、泰國與越南來台觀光人次近200萬人次，居來台觀光客成長幅度最高。

統一超表示，為進一步擴大「旅居商機」，7-ELEVEN針對國際消費客群優化餐食與生活服務，針對「國際食飲多元化」、「多語系友善環境」、「國際生活服務賦能」三面向架構消費共融體驗。

統一超表示，進一步觀察，外籍人士旅居商機中又以東南亞需求快速成長，近年國際精品專櫃中的東南亞人氣夯品銷售穩定成長一至二成，為進一步滿足東南亞差異化且多元需求，首次針對3月將至的穆斯林齋戒月首次啟動友好商店計畫，擬擴大標示無豬肉、無酒精餐食，並販售印尼椰棗果乾與椰子風味濃縮飲料等商品，以滿足穆斯林於齋戒月期間需求。

統一超指出，7-ELEVEN以數十年豐厚海外採購實力，推陳出新快速引進暢銷日韓商品外，也匯集泰國、馬來西亞、印尼等東南亞熱門夯品，2024年於特定商圈門市設置「東南亞商品專區」，引進超過百種東南亞熱門商品，其中以泡麵、休閒食品銷售最好，預計到今年底可達千店。