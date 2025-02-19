快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

聽新聞
0:00 / 0:00

愈在地愈國際 牽亡音樂劇「勸世三姊妹」攻紐約百老匯

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。圖／躍演提供 Jeff Yu攝影
台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。圖／躍演提供 Jeff Yu攝影

「愈在地，愈國際。」這句話貼切地形容台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」。這齣以台灣牽亡歌陣為題材的音樂劇，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。導演曾慧誠透露，目前正跟美方製作人討論進一步合作，若能順利籌得資金，希望將「勸世三姊妹」轉為英文版進攻全球音樂劇一級戰區百老匯，讓這齣蘊藏感情和文化底蘊的台灣原創音樂劇，站上國際舞台散發台式溫暖與魅力。

「勸世三姊妹」以台灣特有的「牽亡歌陣」文化為背景，講述宋家三姊弟在家族傳承、個人成長與遺產風波間的掙扎與和解。透過細膩的劇情鋪陳，女主角宋國珍在旅程中逐步釋懷過往傷痛，完成與自我與父親的和解。在台灣演出時場場爆滿，不僅成為台灣近年最紅的音樂劇，更讓年輕世代理解與欣賞牽亡歌陣此一台灣獨特葬儀文化。

將「勸世三姊妹」引進紐約的伯樂是百老匯製作人丁墾（Ken Dingledine）。他曾參與製作「紅磨坊」等知名音樂劇，把「澤西男孩」、「鐵達尼號」、「羅馬假期」等音樂劇引進亞洲。他來台看了「勸世三姊妹」後深受感動，認為最後一幕女兒和父親的和解，可以跨越東西文化的鴻溝，引起觀眾的共鳴。

在丁墾的推動下，「勸世三姊妹」以英文名「Don’t Cry, Dancing Girls（別哭，跳舞的女孩）」在紐約外百老匯初試啼聲。製作人林易衡表示，在紐約的這4場演出，目標在於吸引對該劇有興趣的國際夥伴，為了讓海外觀眾能夠更順暢地理解故事，演出保留核心劇情與代表性歌曲，並搭配英文字幕及英語說書人，讓來自不同文化背景的觀眾融入故事情境。

曾慧誠透露，作為該劇結尾高潮的牽亡歌陣，一度被美方認為「看不懂」、有意找西方的儀式取代。但當製作團隊親眼目睹深深震撼，反過來認為這是全劇最無可取代的一場戲，是讓「勸世三姊妹」有機會進攻百老匯的關鍵。他認為，這證明「只要故事好，台灣根本不必擔心自己的文化底蘊缺乏吸引力。」

在紐約，音樂劇產業鏈完整成熟。一齣音樂劇要在百老匯上演，得先在百老匯旁的外百老匯、外外百老匯的劇院巡迴上演「試水溫」，以觀眾的反應取得業界的認同、拿到投資，一步步進攻百老匯。「勸世三姊妹」的初試啼聲已成功拿到入場券，丁墾表示，「觀眾的熱烈反應讓我們看到這部作品的發展潛力，我們會持續推動後續製作，讓勸世三姊妹能夠在更大的舞台上發光。」

「勸世三姊妹」由詹傑編劇。但若要在百老匯演出，必須邀請了解百老匯運作的編劇操刀重新改編，不只是語言的轉換，就連劇情和細節都必須更貼近百老匯觀眾。但曾慧誠透露，美方編劇看完詹傑的劇本，請他告訴詹傑「我知道你花了多少心思寫這個劇本，不論如何改編，詹傑的名字永遠會掛在編劇之中」。

台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。圖／躍演提供 Jeff Yu攝影
台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。圖／躍演提供 Jeff Yu攝影
台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。圖／躍演提供 Jeff Yu攝影
台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。圖／躍演提供 Jeff Yu攝影
台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。圖／躍演提供 Jeff Yu攝影
台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。圖／躍演提供 Jeff Yu攝影
「勸世三姊妹」導演曾慧誠（左）與製作人林易衡。記者陳宛茜／攝影
「勸世三姊妹」導演曾慧誠（左）與製作人林易衡。記者陳宛茜／攝影

紐約 觀眾 音樂劇

延伸閱讀

大銀幕「愛的迫降」最帥北韓軍官是他！不飛韓國神還原

穩交鄭人碩5年！小薰認了進「老夫老妻」模式婚事0衝動

悲傷情人節！　小煜寫歌告白對方搞失蹤

「三個傻瓜」音樂劇熱銷加演 台北再增4場

相關新聞

男童尿尿痛包皮紅 醫看一狀況「會暗示爸爸也來檢查」

家有男孩的家長或多或少都有清潔包皮相關困擾，泌尿科醫師指出，曾有男童嚴重包莖，包皮開口只有一個小洞、完全推不開，但家長表...

孫生遭炎上疑崩潰赴醫院打鎮定劑 醫曝「這狀況」會用

反骨男孩前成員孫生因為性騷被判刑，不只遭到網友炎上，經紀公司也終止與其合作關係。YouTuber「異色檔案」的DK昨日指...

大S猝逝加購流感疫苗明開打 醫：緊急感染需知三大關鍵

藝人大S罹患流感合併肺炎猝死，行政院緊急採購10萬劑流感疫苗，將明天開打。胸腔暨重症加護醫學會秘書長、台北榮總胸腔部主治...

健檢見紅字吃藥不算預防醫學？ 醫曝對抗老化疾病關鍵

透過健康檢查，早期發現疾病加以處理，已是許多民眾維護自身健康的觀念，不過，開業醫師王桂良表示，民眾透過健康檢查，發現相關...

攝護腺肥大怎麼辦？微創手術只需15分鐘 當天正常活動

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，當排尿開始變細、不順或疼痛時，就需要就醫檢查。嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財說，現...

農地光電推生態指引 環團批無監督裁罰機制

農業部（前農委會）曾於2020年修法要求2公頃以上農地變更光電須經農業部審查同意，環保團體今天表示，農業部近期推出「審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。