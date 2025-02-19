愈在地愈國際 牽亡音樂劇「勸世三姊妹」攻紐約百老匯

「愈在地，愈國際。」這句話貼切地形容台灣現象級音樂劇「勸世三姊妹」。這齣以台灣牽亡歌陣為題材的音樂劇，1月底登上紐約外百老匯Theatre Row劇院演出4場，成為首齣登上紐約外百老匯的台灣原創音樂劇。導演曾慧誠透露，目前正跟美方製作人討論進一步合作，若能順利籌得資金，希望將「勸世三姊妹」轉為英文版進攻全球音樂劇一級戰區百老匯，讓這齣蘊藏感情和文化底蘊的台灣原創音樂劇，站上國際舞台散發台式溫暖與魅力。

「勸世三姊妹」以台灣特有的「牽亡歌陣」文化為背景，講述宋家三姊弟在家族傳承、個人成長與遺產風波間的掙扎與和解。透過細膩的劇情鋪陳，女主角宋國珍在旅程中逐步釋懷過往傷痛，完成與自我與父親的和解。在台灣演出時場場爆滿，不僅成為台灣近年最紅的音樂劇，更讓年輕世代理解與欣賞牽亡歌陣此一台灣獨特葬儀文化。

將「勸世三姊妹」引進紐約的伯樂是百老匯製作人丁墾（Ken Dingledine）。他曾參與製作「紅磨坊」等知名音樂劇，把「澤西男孩」、「鐵達尼號」、「羅馬假期」等音樂劇引進亞洲。他來台看了「勸世三姊妹」後深受感動，認為最後一幕女兒和父親的和解，可以跨越東西文化的鴻溝，引起觀眾的共鳴。

在丁墾的推動下，「勸世三姊妹」以英文名「Don’t Cry, Dancing Girls（別哭，跳舞的女孩）」在紐約外百老匯初試啼聲。製作人林易衡表示，在紐約的這4場演出，目標在於吸引對該劇有興趣的國際夥伴，為了讓海外觀眾能夠更順暢地理解故事，演出保留核心劇情與代表性歌曲，並搭配英文字幕及英語說書人，讓來自不同文化背景的觀眾融入故事情境。

曾慧誠透露，作為該劇結尾高潮的牽亡歌陣，一度被美方認為「看不懂」、有意找西方的儀式取代。但當製作團隊親眼目睹深深震撼，反過來認為這是全劇最無可取代的一場戲，是讓「勸世三姊妹」有機會進攻百老匯的關鍵。他認為，這證明「只要故事好，台灣根本不必擔心自己的文化底蘊缺乏吸引力。」

在紐約，音樂劇產業鏈完整成熟。一齣音樂劇要在百老匯上演，得先在百老匯旁的外百老匯、外外百老匯的劇院巡迴上演「試水溫」，以觀眾的反應取得業界的認同、拿到投資，一步步進攻百老匯。「勸世三姊妹」的初試啼聲已成功拿到入場券，丁墾表示，「觀眾的熱烈反應讓我們看到這部作品的發展潛力，我們會持續推動後續製作，讓勸世三姊妹能夠在更大的舞台上發光。」