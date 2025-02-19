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「慢性病之母」全台破220萬人 太早發病少5年壽命

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
成大醫院內科部內分泌新陳代謝科主任歐弘毅表示，糖尿病已成為現代常見的慢性疾病，平常要注意血糖數值，並控制體重。記者廖靜清／攝影
成大醫院內科部內分泌新陳代謝科主任歐弘毅表示，糖尿病已成為現代常見的慢性疾病，平常要注意血糖數值，並控制體重。記者廖靜清／攝影

一名53歲張小姐因長期高油、高糖的飲食，BMI超標且患有第二型糖尿病，合併高血壓、血脂異常、蛋白尿等多種共病。雖嘗試多種治療方式，但血糖及體重管理不佳，陷入「糖尿病+肥胖」惡性循環。經使用腸泌素治療1年後，體重減了11公斤，糖化血色素下降3.2%、蛋白尿也改善。

成大醫院內科部內分泌新陳代謝科主任歐弘毅表示，糖尿病好發於40歲以上的成年人，依台灣糖尿病年鑑統計，目前全台罹病人口已超過220萬人，糖尿病會帶來多種併發症與共病，包括心血管疾病、腎臟病變、視網膜病變及神經病變等，有「慢性病之母」稱號。

歐弘毅指出，當處於長期肥胖狀態時，容易脂肪上升、形成胰島素阻抗，最後糖尿病找上門。台灣糖尿病確診數持續攀升，國際糖尿病聯盟（IDF）預測台灣患者人數將在2030年逼近300萬大關。目前，仍有約5成患者未達到糖化血色素（HbA1c）小於7的控制目標，病友應重視控制血糖、體重的重要性。

中山醫學大學附設醫院內科主治醫師黃建寧表示，糖尿病有年輕化的趨勢，若太早發病，患者的胰島β細胞功能會惡化更快、併發症風險也會提高。若65歲診斷出糖尿病，平均餘命女性約下降0.7年、男性下降0.2年。若40歲診斷出糖尿病，女性平均餘命減少2.6年、男性平均餘命減少3.2年。

黃建寧說，30歲以下的年輕人罹患糖尿病，平均餘命減少5年，各種資料顯示：早發型糖尿病恐惡化更快、死亡率提高。關於糖尿病議題，除了患者人數增加，糖尿病患病年輕化造成的共病與死亡風險更不可忽視。

「血糖、體重難以共同控制，成為患者最大痛點」黃建寧說，年輕人如果是「糖尿病+肥胖」病友的服藥遵從性差，再加上熬夜、少運動、高油鹽飲食等生活型態，體重起伏，使控糖之路更加困難。尤其，第二型糖尿病患者有近80%伴隨體重過重或肥胖，血糖更難控制。

黃建寧指出，患者常因病理性誘發胰島素抗性與誘發食欲，造成控糖目標難以落實。目前糖尿病治療趨勢，從口服降血糖藥物改為傳統腸泌素，再晉升到「新型腸泌素」，新藥物可改善胰島β細胞作用、防止囤積在非脂肪細胞內的異位脂肪累積的效果。

腸泌素是糖尿病的治療選項之一，傳統腸泌素有促進胰島素分泌、抑制食欲、延緩胃排空等功能。歐弘毅說，新型腸泌素能清除三酸甘油脂，降低脂肪進到內臟，累積成為脂肪肝、高血脂的風險。健保針對糖尿病患者，在使用特定藥物控制6個月以上，但糖化血色素大於8.5%，可予以給付。

目前台灣每10人就有1人可能是糖尿病患者，醫師提醒，無論年紀皆須注意自身血糖數值。記者廖靜清／攝影
目前台灣每10人就有1人可能是糖尿病患者，醫師提醒，無論年紀皆須注意自身血糖數值。記者廖靜清／攝影

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