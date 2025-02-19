快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

聽新聞
0:00 / 0:00

乳癌公費篩檢對象擴大 病團培訓志工盼提升女性受檢率

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中華民國乳癌病友協會舉辦志工培訓課程，邀請社會各界一同守護女性健康。圖／乳癌病友協會提供
中華民國乳癌病友協會舉辦志工培訓課程，邀請社會各界一同守護女性健康。圖／乳癌病友協會提供

衛福部擴大免費癌症篩檢對象，今年起乳癌篩檢年齡上下延伸5歲，40至74歲女性皆可接受2年一次乳癌篩檢服務。不過，據2023年數字，全台乳癌篩檢率約34%，仍有提升空間，為增加民眾篩檢率，中華民國乳癌病友協會近期啟動志工培訓，理事長黃淑芳說，盼透過動員全國志工，讓國內乳癌篩檢率提升，呼籲符合公費資格的女性民眾，多加善用篩檢資源。

乳癌仍是台灣女性發生率第一位，死亡率第二位癌症。早期乳癌五年存活率可達95.7%以上，第二期及第三期五年存活率也在7成2以上。黃淑芳表示，透過早期發現與治療，可有效降低乳癌死亡率，且早期乳癌大多只需要手術與化療，即可恢復健康；若發生轉移，將面對更多艱難的抗癌過程與復發風險。

根據衛福部國健署，維護乳房健康五大作法包括多運動、避免太晚生育、減少攝取高脂肪食物、放鬆心情減低工作壓力、定期篩檢，國健署癌症防治組長林莉茹說，政府擴大乳癌篩檢對象，目前補助40到74歲婦女2年一次乳房攝影檢，盼民眾多加利用，可上國健署或地方衛生局處官網查詢，至各地健保特約乳房攝影醫療機構檢查。

「今年是提升乳癌篩檢率關鍵的一年。」黃淑芳表示，協會響應公費乳癌篩檢年齡擴大，今年重啟全台22縣市乳癌篩檢宣導計畫，志工深入公、私企業、團體、鄰里以及篩檢活動現場，宣導篩檢知識及衛教資訊，透過提升國人乳癌防治意識，進一步帶動篩檢率提升，已培訓全台62位病友擔任種子志工，現場演練宣導課程與自我檢查流程，未來將投入各縣市執行宣導工作。

乳癌 死亡率 癌症

延伸閱讀

台康、兆聯 上市案通過

彰化縣獲配發5500劑公費流感疫苗 2／20起開打

職場女強人乳癌轉移新藥續命 健保2月起納給付

山藥變黑可以吃嗎？吃山藥會性早熟、致乳癌？解析「神仙之藥」飲食禁忌

相關新聞

男童尿尿痛包皮紅 醫看一狀況「會暗示爸爸也來檢查」

家有男孩的家長或多或少都有清潔包皮相關困擾，泌尿科醫師指出，曾有男童嚴重包莖，包皮開口只有一個小洞、完全推不開，但家長表...

孫生遭炎上疑崩潰赴醫院打鎮定劑 醫曝「這狀況」會用

反骨男孩前成員孫生因為性騷被判刑，不只遭到網友炎上，經紀公司也終止與其合作關係。YouTuber「異色檔案」的DK昨日指...

大S猝逝加購流感疫苗明開打 醫：緊急感染需知三大關鍵

藝人大S罹患流感合併肺炎猝死，行政院緊急採購10萬劑流感疫苗，將明天開打。胸腔暨重症加護醫學會秘書長、台北榮總胸腔部主治...

健檢見紅字吃藥不算預防醫學？ 醫曝對抗老化疾病關鍵

透過健康檢查，早期發現疾病加以處理，已是許多民眾維護自身健康的觀念，不過，開業醫師王桂良表示，民眾透過健康檢查，發現相關...

攝護腺肥大怎麼辦？微創手術只需15分鐘 當天正常活動

攝護腺肥大是不少男生中年後會遇到的問題，當排尿開始變細、不順或疼痛時，就需要就醫檢查。嘉義長庚醫院泌尿科醫師黃國財說，現...

農地光電推生態指引 環團批無監督裁罰機制

農業部（前農委會）曾於2020年修法要求2公頃以上農地變更光電須經農業部審查同意，環保團體今天表示，農業部近期推出「審查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。