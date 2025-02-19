乳癌公費篩檢對象擴大 病團培訓志工盼提升女性受檢率

衛福部擴大免費癌症篩檢對象，今年起乳癌篩檢年齡上下延伸5歲，40至74歲女性皆可接受2年一次乳癌篩檢服務。不過，據2023年數字，全台乳癌篩檢率約34%，仍有提升空間，為增加民眾篩檢率，中華民國乳癌病友協會近期啟動志工培訓，理事長黃淑芳說，盼透過動員全國志工，讓國內乳癌篩檢率提升，呼籲符合公費資格的女性民眾，多加善用篩檢資源。

乳癌仍是台灣女性發生率第一位，死亡率第二位癌症。早期乳癌五年存活率可達95.7%以上，第二期及第三期五年存活率也在7成2以上。黃淑芳表示，透過早期發現與治療，可有效降低乳癌死亡率，且早期乳癌大多只需要手術與化療，即可恢復健康；若發生轉移，將面對更多艱難的抗癌過程與復發風險。

根據衛福部國健署，維護乳房健康五大作法包括多運動、避免太晚生育、減少攝取高脂肪食物、放鬆心情減低工作壓力、定期篩檢，國健署癌症防治組長林莉茹說，政府擴大乳癌篩檢對象，目前補助40到74歲婦女2年一次乳房攝影檢，盼民眾多加利用，可上國健署或地方衛生局處官網查詢，至各地健保特約乳房攝影醫療機構檢查。

「今年是提升乳癌篩檢率關鍵的一年。」黃淑芳表示，協會響應公費乳癌篩檢年齡擴大，今年重啟全台22縣市乳癌篩檢宣導計畫，志工深入公、私企業、團體、鄰里以及篩檢活動現場，宣導篩檢知識及衛教資訊，透過提升國人乳癌防治意識，進一步帶動篩檢率提升，已培訓全台62位病友擔任種子志工，現場演練宣導課程與自我檢查流程，未來將投入各縣市執行宣導工作。