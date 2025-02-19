糖尿病與肥胖息相關 籲注意血糖體重等指標

「糖尿病與肥胖會互相影響，需要注意控制血糖（A）、體重（B）、血壓（B）、膽固醇（C）、藥物（D）與運動（E）！」醫師黃建寧19日於衛教記者會提醒，糖尿病近年來有早發趨勢，若早發平均餘命恐比一般人下降很多。醫師歐宏毅則提醒，糖尿病與體重息息相關，若能積極減重、控制飲食與運動，可減少慢性病誘發機率。

病友平均BMI35.7

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，台灣糖尿病20到79歲確診人數在2024年已超過250萬人，到2030年恐達到298萬人次，直逼300萬大關。另外，近年來糖尿病有早發的趨勢，病發時恐惡化更快、死亡率提高，包括胰島β細胞功能惡化更快、病程更長等風險。

黃建寧說，國外研究顯示，30歲確診糖尿病的病友平均壽命比一般人少14歲，台灣2019年糖尿病年鑑也指出，40歲確診者平均餘命比其他族群減少更多：女性減少2.6年、男性減少3.2年，比起平均0.7年與0.2年多很多。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐宏毅表示，年輕病友平均BMI為35.7，74.5%BMI大於30。

藥物控制與運動

歐宏毅指出，糖尿病早發就要控糖，但因為糖尿病會讓產生飽足感的腸泌素作用下降，無法向大腦傳達「飽」的訊號，導致病友容易攝取過多糖；但產生的脂肪又會累積在內臟，導致胰島素阻抗增加，讓糖尿病惡化，如此就會陷入控糖與糖尿病的惡性循環。

針對糖尿病友如何管理生活？黃建寧強調「ABBCDE」模式，除了A糖化血色素小於7%、B血壓要在130與80以內，還有控制C低密度膽固醇以外，也要注意B體重，避免體重增加導致慢性病併發風險增加，還有D適當的藥物服用（例如新型腸分泌素藥物）與E運動的重要性，每周要進行150分鐘的中高強度運動。

「減重越多，可預防更多疾病！」歐宏毅說，過重者若減輕5%就可降低高血壓、血糖，5到10%可預防第二型糖尿病、非酒精性脂肪肝，10到15%可預防心血管疾病、壓力性尿失禁與胃食道逆流等。

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