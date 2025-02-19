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孫生遭炎上疑崩潰赴醫院打鎮定劑 醫曝「這狀況」會用

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
反骨男孩前成員孫生因為性騷被判刑，近期疑身心狀況不佳，赴醫院施打鎮定劑。圖／摘自IG
反骨男孩前成員孫生因為性騷被判刑，近期疑身心狀況不佳，赴醫院施打鎮定劑。圖／摘自IG

反骨男孩前成員孫生因為性騷被判刑，不只遭到網友炎上，經紀公司也終止與其合作關係。YouTuber「異色檔案」的DK昨日指出，孫生身心狀態不好，前天赴醫院施打鎮定劑。馬偕精神醫學部醫師方俊凱指出，一般鎮定劑使用在焦慮、激動、恐慌、癲癇等狀況。

孫生去年因打女生臀部等選入性騷，法院判5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元。DK昨在社群媒體Threads上說，自己跟孫生視訊，而已孫生去馬偕醫院施打鎮定劑，也拿了憂鬱跟安眠相關的藥物，也請孫生去心理諮商，並且告誡他應該離開網路及工作。

振興醫院身心科主治醫師袁瑋表示，注射型鎮定劑是管制藥物，效果又快又強，容易讓病人心理跟生理產生依賴感，一般盡量避免使用。

袁瑋說，臨床上會遇到部分患者「主動」表達想施打鎮定劑，如安眠藥重度使用者，其餘施打情形像是，醫師當找不到其他病因，但患者持續心跳過快、喘不過去，或患者遇到重大事故，激動到語無倫次，甚至歇斯底里等情況下短期使用，部分民眾施打鎮定劑後，可能會出現想睡的症狀。

方俊凱表示，鎮定劑一般的使用用途是在激動、焦慮、不安、癲癇等時機，鎮定劑施打後持續的時間，依照劑量、種類而不同。據悉，孫生施打鎮定劑的醫院為馬偕醫院。對此，方俊凱說，他並不了解孫生相關事件，也不知道他是否有來馬偕就醫。

孫生 醫師 馬偕醫院

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