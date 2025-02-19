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影／世界核能產業現況報告 環團提數據顯示再生能源使用率大幅上升

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
綠色公民行動聯盟舉行記者會，分享2024世界核能產業現況報告中文摘要發布會。記者曾原信／攝影
綠色公民行動聯盟舉行記者會，分享2024世界核能產業現況報告中文摘要發布會。記者曾原信／攝影

綠色公民行動聯盟上午舉行記者會，評析2024世界核能產業現況報告摘要中文版，該中文版由綠色公民行動聯盟取得授權翻譯，並邀請該報告的兩位作者，加拿大英屬哥倫比亞大學公共政策暨全球事務學院教授M.V，拉瑪納（Dr，M，V.Ramana）與中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅（Jobin，Paul）出席，該報告指出，2023年全球核電發電量占商業總發電量的比例從9.2%下降至9.1%，並且再生能源使用率大幅上升。

研究員林正原指出，報告提及2004年到2023年，全球啟用102座核能機組，關閉104座，目前僅只有中國、印度和俄羅斯持續興建核電機組，中國啟用49組機組，而其他國家則淨減少51座機組。再生能源部分，林正原表示，2023年12月COP28上，130個國家與歐盟表達對「全球再生能源及能源效率誓言 」的支持 ，目標是2030年將全球再生能發電量能提加兩倍，並將能源效率年改善率提高至4%以上，且目前，2023年非水力再生能源裝置的投資額為6230億美元，比核電興建投資大27倍，2009至2024年，太陽能光電和陸域風電成本大幅下降，分別降低83%和63%，而核電成本反而上升了49%，比再生能源成本大。

綠色公民行動聯盟舉行記者會，分享2024世界核能產業現況報告中文摘要發布會，資深研究員陳詩婷（右起）、林正原、中研院社會學研究所副研究員彭保羅、學者M.V.Ramana出席。記者曾原信／攝影
綠色公民行動聯盟舉行記者會，分享2024世界核能產業現況報告中文摘要發布會，資深研究員陳詩婷（右起）、林正原、中研院社會學研究所副研究員彭保羅、學者M.V.Ramana出席。記者曾原信／攝影
綠色公民行動聯盟舉行記者會，分享2024世界核能產業現況報告中文摘要發布會，中研院社會學研究所副研究員彭保羅（右）、學者M.V.Ramana（左）出席。記者曾原信／攝影
綠色公民行動聯盟舉行記者會，分享2024世界核能產業現況報告中文摘要發布會，中研院社會學研究所副研究員彭保羅（右）、學者M.V.Ramana（左）出席。記者曾原信／攝影
綠色公民行動聯盟舉行記者會，分享2024世界核能產業現況報告中文摘要發布會，資深研究員陳詩婷表示，該份報告對台灣極具參考價值。記者曾原信／攝影
綠色公民行動聯盟舉行記者會，分享2024世界核能產業現況報告中文摘要發布會，資深研究員陳詩婷表示，該份報告對台灣極具參考價值。記者曾原信／攝影

再生能源 核能 核電

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