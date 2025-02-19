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大S猝逝加購流感疫苗明開打 醫：緊急感染需知三大關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
大S日前流感合併肺炎猝逝，引發全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購10萬劑疫苗，將於20日開打。衛福部疾管署呼籲，符合接種資格的11類高風險族群應盡速接種。本報資料照片
大S日前流感合併肺炎猝逝，引發全國流感疫苗打氣飆升，行政院緊急加購10萬劑疫苗，將於20日開打。衛福部疾管署呼籲，符合接種資格的11類高風險族群應盡速接種。本報資料照片

藝人大S罹患流感合併肺炎猝死，行政院緊急採購10萬劑流感疫苗，將明天開打。胸腔暨重症加護醫學會秘書長、台北榮總胸腔部主治醫師周昆達說，有時很難想像罹患流感後，竟需裝上葉克膜，甚至因此喪命；面對緊急感染時需判斷「是否為高危險族群」、「當時免疫力好壞」、「藥來不來得及給」三大關鍵，接種疫苗的好處是可獲得保護。

周昆達說，不管處在哪一種環境，可能都存在著病原，人是宿主，有時候就是會被感染，特別是患有氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）等慢性呼吸道疾病患者，肺部結構比較差、體力比較弱為高風險族群，尤其是天冷時，呼吸道穩定下降，千萬不要感染流感、新冠等病毒，平時應按時服藥控制病情，讓身體狀況穩定，不要隨意發作。

周昆達說，接種疫苗好處就是可以得到保護，但目前進出人潮壅擠的公共場所，還是要勤洗手、戴口罩，原因是民眾不可能知道自己的免疫力是強是弱，進出人潮壅擠的地方，病毒傳播力強，多接觸人群，也會增加感染的機會，「感染就是一個誘因」，如果是有氣喘、肺阻塞等慢性呼吸道疾病者，務必要多加小心，避免病情急速惡化。

周昆達說，大S事件後，來到門診就醫病人確實會比較擔心，但台灣醫療體系與國外不同，醫療專科分得很細，不像國外可能無法馬上看到專科醫師，或需要排隊排很久等，民眾可以立即獲得治療。

衛福部疾管署表示，行政院緊急增購10萬劑四價流感疫苗，由台灣東洋藥品公司得標，供應產品為細胞培養疫苗，將於20日開打，提供11類對象為第一階段公費接種對象。

11類對象分別為65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署指出，已請各縣市衛生局將接種地點公布於網站 ，以利民眾查詢。屆時民眾可先透過衛生局網站、疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

大S 流感疫苗 疾管署 衛生局

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