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健檢見紅字吃藥不算預防醫學？ 醫曝對抗老化疾病關鍵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
透過健康檢查，早期發現疾病加以處理，已是許多民眾維護自身健康的觀念。示意圖。本報資料照片
透過健康檢查，早期發現疾病加以處理，已是許多民眾維護自身健康的觀念。示意圖。本報資料照片

透過健康檢查，早期發現疾病加以處理，已是許多民眾維護自身健康的觀念，不過，開業醫師王桂良表示，民眾透過健康檢查，發現相關指出超標，出現「紅字」就吃藥治療，而沒有健康管控介入，「不算是完全的預防醫學」，透過比健康檢查更全面的抗衰老評估，再搭配飲食、營養等生活型態調整，才有機會杜絕疾病生成。

王桂良說，健康檢查目的不僅是早期發現、早期治療，而應該往前推到「預防勝於治療」，在疾病發生之前，透過基因調控等方式，阻卻疾病發生，民眾透過基因、食物過敏原、荷爾蒙檢測、體內毒素分析等項目，進行抗衰老評估，了解自身罹患慢性病的可能風險，並在醫師建議下，調整飲食、生活型態及藥物。

「失智症、癌症等疾病，與老化及生活習慣相關，都是可以預防的。」王桂良說，隨高齡化趨勢，愈來愈多民眾關注預防醫學、抗衰老等議題，這些主動式健康促進很重要，其中與疾病最相關的人體三大系統，包括內分泌系統、免疫系統、自律神經三項，內分泌變化與年齡相關，環境因素影響免疫功能，生活作息會調節自律神經，三者存在著連動關係。

「健康康檢查是對健康重視，但要對自己健康負責，建議民眾要有更多實際行動。」王桂良表示，要改善基因表現，活化細胞機能，促進新陳代謝，民眾除均衡飲食、充足運動、良好睡眠等生活型態調整外，也可適度補充抗衰老營養素，並與醫師諮詢進行細胞照護，清除衰老細胞，修復受損細胞，達到衰老目標。

健康檢查 醫師

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