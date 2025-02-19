高公局：連假國5管制措施 可多搭乘公共運輸避壅塞

高速公路局指出，研判和平紀念日連假期間，國5將湧現往東部地區之旅遊車流，造成尖峰時段壅塞回堵，爰規劃實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控措施。建議民眾多搭乘國道客運及臺鐵等公共運輸或改走替代道路。另為鼓勵民眾搭乘國道客運，高公局於國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，民眾可多加利用以節省行車時間。

依高公局大數據資料研判，國5於和平紀念日連假前一日9-24時、連假首日5-16時、第2日6-15時南向南港系統至頭城，第2日11-24時、收假日9-22時北向宜蘭至坪林路段，車速可能低於每小時40公里，行車時間預估為平常的5-7倍(含排隊進入國5時間)。呼籲用路人可改駛替代道路—南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線，以避開壅塞車潮。

用路人若仍有開車行駛國5需求，請多加留意相關管制措施，連假首日0-12時、第2日5-12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉，連假第2、3日13-18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

高公局呼籲，除避開上述尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。最後提醒用路人做好行前規劃，避開尖峰日之塞車時段，免去塞車之苦，且於開車出門前務必先養足精神、做好車況檢查，上車後應正確繫妥安全帶並切記勿疲勞駕駛、勿超速、勿分心駕駛、勿酒駕。高公局預祝大家和平紀念日連假愉快，行車平安。