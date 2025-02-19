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勞檢員常遭刁難 勞動部推「支持草案」、久任獎金留才

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞檢員常遭職災現場事業單位認為是在「找麻煩」，勞動部強調表示，勞檢員是勞動規範能否落實的關鍵，需要更多的支持措施保護勞檢員。圖／聯合報系資料照
勞檢員常遭職災現場事業單位認為是在「找麻煩」，勞動部強調表示，勞檢員是勞動規範能否落實的關鍵，需要更多的支持措施保護勞檢員。圖／聯合報系資料照

舉凡工廠大火、塔吊掉落、工地鷹架倒塌、化工廠爆炸等職災現場，勞動檢查員往往站在第一線，然而除了現場未知的危險外，甚至常被事業單位刁難和辱罵。勞動部表示，勞檢員是勞動規範能否落實的關鍵，針對執行面與制度面給與7項支持措施，以及研擬為期4年的「勞檢員專業能力及工作支持提升方案草案」，目前正在盤點相關經費。

勞動部今天舉辦114年春安勞檢結果說明記者會，勞動部長洪申翰表示，勞檢員是勞動規範能否落實的關鍵，然而職災現場勞檢員卻往往會遭到業者不平的對待，可以說基層勞檢員的工作相當具有挑戰性。

職業安全衛生署長鄒子廉表示，勞檢員執行職務相關支持措施方面， 執行面部分，包含精進檢查作業程序與工具、持續辦理檢查員教育訓練、於資訊系統主動預警異常事業單位，以及運用「110視訊報案APP」即時報案及蒐證。

制度面部分，去年開始第一線勞檢員每月3000至5000元不等的加給、表揚績效卓越勞檢員，以及提升公務車輛使用率、偏遠地區採租賃車輛隨叫隨到方式、駕駛自用汽車提供較優交通費等，並努力爭取調升檢查出勤的交通費。

至於勞檢員專業能力及工作支持提升方案草案，鄒子廉指出，該草案包含勞檢執法智慧化、強化勞檢員專業培訓、開發職安衛減災資訊平台、提升檢查員工作安全及心理支持等，該方案為期4年，每年預估經費盤點中，會積極向行政院爭取。

至於勞檢員常常被挖角的情況，勞動部如何留才？鄒子廉表示，目前國內勞檢員編制1033人，年輕勞檢員流動率較高，尤其是具理工專業的勞檢員，然而薪資其實永遠都不夠，業界的薪資也高於勞檢員薪資，雖然整體公務員每年都有加薪3%到4%，然而整體待遇上會和行政院爭取久任獎金等來留才。

勞動部 勞檢

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