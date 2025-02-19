不只是錄音！PLAUD NotePin加入雙AI技術 快速逐字轉寫還可幫你總結重點

繼2023年推出薄如名片的PLAUD NOTE智慧錄音卡之後，PLAUD.AI抓準疫情後恢復熱絡的各式商用與個人面對面溝通紀錄的需求，宣布再推出超迷你的穿戴式AI智慧錄音膠囊 「PLAUD NotePin」，結合AI技術，讓裝置不只是記錄下聲音檔案，更可以精準轉寫成文字，甚至總結摘要，大幅縮短用戶整理資料的時間，讓工作、學習更有效率。

PLAUD NotePin重量僅23.2克就像個運動手環或是別針一樣，內建64GB記憶體及雲端無限儲存，配備雙MEMS麥克風及AI降噪功能，操作簡單，長按即可開啟錄音，提供長達40天的待機時間及20小時的連續錄音，共有手環、背夾、磁吸及頸掛4種佩戴模式，方便用戶依照使用習慣隨時調整。

搭配PLAUD App或PLAUD Web，用戶可隨時管理錄音內容，「講者標籤」可在對談時精準標記「誰說了什麼」，再加上「GPT-4o」和「Claude 3.5 Sonnet」2款AI模型的幫忙，更可快速轉寫及總結重點，內建業界專家共同開發的30種以上的專業總結模板，甚至可轉化成心智圖等多元的摘要模式，讓資訊管理更加高效。

針對不同程度需求的用戶，目前共有免費的入門方案、付費的專業訂閱方案、或是轉寫無上限方案。入門方案每月提供300分鐘的轉寫時間，支援112種語言，並具備多平台雲端同步功能，擁有語音轉文字、轉寫、13款以上總結模板、視覺化心智圖、智慧音訊修剪與演講者標籤等基礎AI功能。

轉寫時數需求較大的用戶，另有專業訂閱方案，每月提供1,200分鐘的轉寫時間，強化版AI功能提供30款以上專業與客製化模板、Ask AI搜尋錄音檔內容等功能，價格為每月420元，或是每年2,600元。轉寫無上限方案則是不限制轉寫時間，並具備所有PLAUD NotePin提供的AI功能，支援所有的專業總結模板，價格為每月990元，或是每年7,990元。