快訊

公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

全球Gmail用戶注意！官方曝紅色警戒「AI詐騙激增」忽略這些事1秒遭駭

家人慘遭連環騙1500萬「律師是詐團臥底」 桃副市長王明鉅：看新聞才知道

不只是錄音！PLAUD NotePin加入雙AI技術 快速逐字轉寫還可幫你總結重點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PLAUD NotePin提供手環、背夾、磁吸及頸掛4種佩戴模式。記者黃筱晴／攝影
PLAUD NotePin提供手環、背夾、磁吸及頸掛4種佩戴模式。記者黃筱晴／攝影

繼2023年推出薄如名片的PLAUD NOTE智慧錄音卡之後，PLAUD.AI抓準疫情後恢復熱絡的各式商用與個人面對面溝通紀錄的需求，宣布再推出超迷你的穿戴式AI智慧錄音膠囊 「PLAUD NotePin」，結合AI技術，讓裝置不只是記錄下聲音檔案，更可以精準轉寫成文字，甚至總結摘要，大幅縮短用戶整理資料的時間，讓工作、學習更有效率。

PLAUD NotePin重量僅23.2克就像個運動手環或是別針一樣，內建64GB記憶體及雲端無限儲存，配備雙MEMS麥克風及AI降噪功能，操作簡單，長按即可開啟錄音，提供長達40天的待機時間及20小時的連續錄音，共有手環、背夾、磁吸及頸掛4種佩戴模式，方便用戶依照使用習慣隨時調整。

搭配PLAUD App或PLAUD Web，用戶可隨時管理錄音內容，「講者標籤」可在對談時精準標記「誰說了什麼」，再加上「GPT-4o」和「Claude 3.5 Sonnet」2款AI模型的幫忙，更可快速轉寫及總結重點，內建業界專家共同開發的30種以上的專業總結模板，甚至可轉化成心智圖等多元的摘要模式，讓資訊管理更加高效。

針對不同程度需求的用戶，目前共有免費的入門方案、付費的專業訂閱方案、或是轉寫無上限方案。入門方案每月提供300分鐘的轉寫時間，支援112種語言，並具備多平台雲端同步功能，擁有語音轉文字、轉寫、13款以上總結模板、視覺化心智圖、智慧音訊修剪與演講者標籤等基礎AI功能。

轉寫時數需求較大的用戶，另有專業訂閱方案，每月提供1,200分鐘的轉寫時間，強化版AI功能提供30款以上專業與客製化模板、Ask AI搜尋錄音檔內容等功能，價格為每月420元，或是每年2,600元。轉寫無上限方案則是不限制轉寫時間，並具備所有PLAUD NotePin提供的AI功能，支援所有的專業總結模板，價格為每月990元，或是每年7,990元。

PLAUD NotePin AI智慧錄音膠囊2月20日起在嘖嘖平台開放預訂，3月20日前提供超早鳥4.8折優惠，5,299元就能快速升級日常工作效率。

PLAUD NotePin配備雙MEMS麥克風及AI降噪功能，在戶外也能隨時錄音、轉寫並快速總結內容。記者黃筱晴／攝影
PLAUD NotePin配備雙MEMS麥克風及AI降噪功能，在戶外也能隨時錄音、轉寫並快速總結內容。記者黃筱晴／攝影
PLAUD NOTE智慧錄音卡（左）熱銷50萬台，新款PLAUD NotePin AI智慧錄音膠囊（右）加入AI技術再升級。記者黃筱晴／攝影
PLAUD NOTE智慧錄音卡（左）熱銷50萬台，新款PLAUD NotePin AI智慧錄音膠囊（右）加入AI技術再升級。記者黃筱晴／攝影

標籤

延伸閱讀

OTT TV 迎向下階段成長

微邦攜信東 推整合治療方案

鍾明軒突拋重大決定！與經紀公司提前解約　直球回應「有沒有收中國錢」

台灣燈會搶停車位糾紛 警察當裁判錄影要求兩人「猜拳決鬥」

相關新聞

「慢性病之母」全台破220萬人 太早發病少5年壽命

一名53歲張小姐因長期高油、高糖的飲食，BMI超標且患有第二型糖尿病，合併高血壓、血脂異常、蛋白尿等多種共病。雖嘗試多種...

男童尿尿痛包皮紅 醫看一狀況「會暗示爸爸也來檢查」

家有男孩的家長或多或少都有清潔包皮相關困擾，泌尿科醫師指出，曾有男童嚴重包莖，包皮開口只有一個小洞、完全推不開，但家長表...

孫生遭炎上疑崩潰赴醫院打鎮定劑 醫曝「這狀況」會用

反骨男孩前成員孫生因為性騷被判刑，不只遭到網友炎上，經紀公司也終止與其合作關係。YouTuber「異色檔案」的DK昨日指...

大S猝逝加購流感疫苗明開打 醫：緊急感染需知三大關鍵

藝人大S罹患流感合併肺炎猝死，行政院緊急採購10萬劑流感疫苗，將明天開打。胸腔暨重症加護醫學會秘書長、台北榮總胸腔部主治...

健檢見紅字吃藥不算預防醫學？ 醫曝對抗老化疾病關鍵

透過健康檢查，早期發現疾病加以處理，已是許多民眾維護自身健康的觀念，不過，開業醫師王桂良表示，民眾透過健康檢查，發現相關...

麥當勞性侵事件後 董座首度發聲、公布3大安心作為

連鎖速食品牌「麥當勞」去年12月爆出17歲女性到麥當勞打工，卻遭主管性侵長達一年後不幸輕生；經過2個多月的沈澱，今（19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。