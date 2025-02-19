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攜手青年學子發揮創意 台灣高鐵盼提高國旅市場吸引力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵公司為豐富「搭高鐵．遊台灣」的品牌內涵與活力，今年首度參加（ATCC）。圖／ATCC主辦單位授權提供
台灣高鐵公司為豐富「搭高鐵．遊台灣」的品牌內涵與活力，今年首度參加（ATCC）。圖／ATCC主辦單位授權提供

台灣高鐵今天首度參加「全國大專院校商業個案大賽」（ATCC），以「高鐵旅遊」為主題，邀請全國青年學子發揮創意，藉由年輕視角與客觀立場，找尋讓「高鐵旅遊」更好玩、更超值的方式，進而讓「搭高鐵．遊台灣」成為國民旅遊的首選。

ATCC大賽自2003年開始舉辦，至今邁入第22屆，累計超過125家知名企業、公部門及NPO組織參與，並吸引來自全國140多所大專院校、超過4.6萬名學子參賽；本屆ATCC（https://atcc.co/）除台灣高鐵公司外，另有華碩、遠傳電信、新北市政府及林堉璘宏泰教育基金會等各領域的佼佼者共同參加。

競賽採「企業出題、學生作答」形式，透過真實議題帶動充滿挑戰的競賽氛圍，並經由初賽、複賽及總決賽等環節，激發學生的創新思維與問題解決能力，每年僅約2%的隊伍能進入總決賽，冠軍隊伍將獲得20萬元獎金，被許多青年學子視為「殿堂級」的商業模擬競賽。

高鐵總經理鄭光遠表示，高鐵不只是交通運輸業，更是「美好生活的連結者」，攜手各地優質飯店、交通同業以及具在地特色的商家，以提升國民旅遊內涵與品質，盼發揮「高速．慢活」運具優勢，讓旅客透過高鐵的快速便利，擁有更多時間享受旅程；同時藉由異業結盟，為旅客創造更多專屬優惠。

高鐵營業資深副總經理顏昭立說，盼藉由新世代青年的破框思維，提升高鐵在國內旅遊市場的吸引力及選擇度，讓高鐵旅遊的核心價值「快快抵達，慢慢玩」，進一步獲得年輕客群的認同。

歡迎青年學子踴躍報名第22屆ATCC，並選擇以「高鐵旅遊」為主題，挑戰自我，探索、創新。圖／高鐵提供
歡迎青年學子踴躍報名第22屆ATCC，並選擇以「高鐵旅遊」為主題，挑戰自我，探索、創新。圖／高鐵提供

青年 高鐵

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