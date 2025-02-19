228連假國5車程恐為平日7倍 高公局祭高乘載、匝道管制

228和平紀念日連假將至，高速公路局表示，東部地區為國內旅遊熱門景點，研判連假期間國5將湧現往東部地區旅遊車流，行車時間預估為平常的5至7倍，尖峰時段壅塞回堵，規畫實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控措施，建議民眾多搭乘國道客運及台鐵等公共運輸或改走替代道路。

高公局研判，國5於和平紀念日連假前一日上午9時至凌晨0時、連假首日清晨5時至下午4時、第2日清晨6時至下午3時南向南港系統至頭城，第2日上午11時至凌晨0時、收假日上午9時至晚間10時北向宜蘭至坪林路段，車速可能低於每小時40公里，行車時間預估為平常的5至7倍（含排隊進入國5時間），呼籲用路人可改駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向則建議改駛台9線，以避開壅塞車潮。

高公局表示，用路人若仍有開車行駛國5需求，要留意相關管制措施，連假首日凌晨0時至中午12時、第2日清晨5時至中午12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉，連假第2、3日下午1時至晚間6時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

高公局也說，為鼓勵民眾搭乘國道客運，於國5持續實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，民眾可多加利用以節省行車時間。