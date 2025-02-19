今明回暖周五再變天 周日又有冷氣團強襲下探11度低溫

今天清晨還是受到大陸冷氣團影響，中央氣象署預報員李孟軒表示，各地低溫偏低一些，大致上14至16度，最低溫出現在苗栗大河9.6度。白天之後冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

李孟軒表示，接下來冷空氣影響預估從周五開始東北季風增強，周六影響，周日進一步增強到大陸冷氣團等級。周日到下周一相對比較偏冷，下周二大陸冷氣團減弱。所以未來1周還是要留意氣溫上的變化。

目前台灣上空雲量還是比較多一些，李孟軒表示，雲層比較厚的地方在北部、宜蘭、花蓮一帶，以陰天為主。迎風面的基隆北海岸、宜蘭目前還是有短暫雨情形。中南部地區以低雲覆蓋為主，不過隨著太陽影響之下，中午前後雲量有機會散掉，白天氣溫有機會回到20度以上。

未來天氣型態，李孟軒表示，今天大陸冷高壓出海，所以氣溫會逐漸回升。明天台灣附近東南風為主，所以氣溫持續回升之中。不過從周五開始，會有一道鋒面通過台灣，後頭還有大陸冷高壓開始影響，帶來東北風，迎風面的北部、東北部氣溫開始下降。

李孟軒表示，這波冷空氣影響從周五、周六，周日增強一點，一直影響到下周一，要到下周一晚上冷高壓才會出海。所以下周二隨著大陸高壓持續東移，轉為偏東風，氣溫將逐漸回升。

溫度趨勢，李孟軒表示，今天白天氣溫稍微回升，北部和宜蘭白天高溫仍只有18度左右，中南部可以來到20度以上。明天相對比較溫暖一些，北部高溫回到20度以上。周五開始，東北季風開始增強，北部、東北部高溫有所下降至17、18度左右。周五和周六東北季風影響，大陸冷氣團影響時間在周日到下周一這兩天，北部高溫偏低、只有16度左右，其他地區白天高溫周日也會下降到20度以下。

李孟軒表示，最冷時間點會在下周一清晨，預估北部、東北部低溫11至13度左右，其他地區12至15度。直到下周二白天之後，冷氣團逐漸減弱，溫度會再度回升上來。

降雨趨勢，李孟軒表示，未來還是以迎風面北部和東半部降雨為主，有時候多、有時候少。今天偏向基隆北海岸、東半部地區局部短暫雨，宜蘭雨勢上比較明顯一些，到了晚上雨量稍微緩和一些。明天整體來說偏向東半部降雨，西半部多雲，桃園以北和山區可能有零星降雨。

李孟軒表示，周五會有一道鋒面通過，降雨範圍會比較廣，北部、東半部局部短暫雨。鋒面過後東北季風南下，降雨範圍縮減到桃園以北，留意基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢會比較明顯。冷空氣持續影響到下周一，水氣偏多地方為桃園以北、東半部地區。整體雨勢趨緩要到下周二之後，回到多雲到晴的天氣為主。

他說，今晚到明晨中南部局部霧，明晚到周五清晨西半部也可能有局部霧，影響能見度。

下一波冷空氣最冷時間點？李孟軒說，會在周日冷氣團南下到下周一影響，落在下周一清晨，低溫北部和東北部11至13度，其他地區12至15度左右。下周二清晨也可以再觀察低溫情形，可能會有輻射冷卻效應作用。至於強度部分，比較大的機率會以大陸冷氣團為主，至於是不是氣溫會再下降一些，過幾天再觀察一下。