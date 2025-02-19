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疾管署增購公費流感疫苗桃園有配額 限11類高風險接種

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
衛生局在台灣燈會的救護站也提供打疫苗服務。圖／衛生局提供
衛生局在台灣燈會的救護站也提供打疫苗服務。圖／衛生局提供

大S在日本旅遊因流感及併發症不治，引起國內搶打流感疫苗。桃園市衛生局表示，大S消息後原有2萬8000多劑流感疫苗已經全部打完，疾管署增購的10萬劑預估桃園可配得9630劑，符合接種資格民眾可以洽詢204家合約院所、13區衛生所打疫苗；另外，台灣燈會衛生局現場有救護站，也可以打公費流感（符合資格者）和新冠疫苗

衛生局說明，配到9630劑明天（20日）開放高風險族群，適用對象為含65歲以上長者、6個月以上至國小入學前的幼兒、國小至高中學生等11類高風險族群（可上衛生局官網查詢），尚未接種流感及新冠疫苗符合對象的民眾，應儘速接種。如有流感或新冠疫苗接種相關問題，可撥打衛生局防疫專線0800033355或1999市民服務熱線諮詢。

衛生局表示，台灣燈會展期至23日，衛生局的救護站在機捷A18站（高鐵站），每天下午5時至晚上8時在A18的4號服務站（高鐵北路一段）提供COVID-19 JN.1及公費流感疫苗（符合資格者）接種服務，快速又便利，完成接種者贈蹓蹓蛇提燈，限量200個及市集抵用券80元。疫苗接種對象需滿12歲未曾接種或與前1劑新冠疫苗間隔84天以上，請攜帶健保卡。

衛生局指出，依據疾病管制署統計，去年9月1日至今，全國確診495例新冠肺炎併發重症，65歲以上占78.2%， 累計105例死亡個案，另流感重症病例自去年10月至今確診905例，有183例死亡個案，威脅不容小覷，流感重症及新冠肺炎併發重症者中，超過9成皆未接種疫苗，且兩者死亡病例多為65歲以上高齡者。

新冠疫苗 流感疫苗 衛生局

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