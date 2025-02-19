獨／蛋價腰斬飼料又漲蛋農雪上加霜 盼提供停養補助

近半年來國內雞蛋產量持續生產過剩，目前每天滯銷仍高達140萬顆，目前產地價每斤只剩22.5元、批發價32元，跟去年同期相較，蛋價幾乎腰斬。蛋價持續探底，多家飼料大廠近日陸續宣布飼料每公斤調漲0.4元，蛋農飼養成本增加，不少蛋農大嘆：「雪上加霜」。中華民國養雞協會則希望農業部能提供停養補助，幫助恢復產銷秩序。

近期國際原物料價格持續上漲，大宗物資黃豆、玉米價格上揚，包括福壽實業、茂生農經等飼料大廠近期陸續公告，為反映國內外原料持續高漲，畜禽飼料價格每公斤調漲0.4元。業者人士指出，今起應該會有更多飼料廠跟進漲價。

因近半年雞蛋價格持續走低，對蛋雞產業更是首當其衝，有南部蛋農直言，去年底已經開始出現棄養潮，許多蛋雞產轉讓出售，現在飼料漲價更是雙重打擊，從4月起又要進入長達4到5個月的雞蛋消費淡季，恐怕棄養潮會越演越烈。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，因為國際原物料上漲，飼料大廠反應成本漲價，也無可厚非，但蛋價持續探底，不但對買氣沒有幫助，只會逼蛋農棄養、離農，希望蛋價可以適度調漲，適時反應飼養成本，協會也正研擬一套鼓勵蛋農停養的補助辦法，希望能獲得農業部支持，可以比照稻作休耕補助，減少蛋農虧損，也有助恢復產銷秩序。

農業部畜牧司長李宜謙表示，有關近期飼料玉米的海關統計價格從每公斤7元多，逐步上漲至每公斤8元多，是因國際飼料原料呈上漲趨勢，因此，國內飼料廠近期陸續通知調漲畜禽飼料售價。

李宜謙指出，為減輕農民因飼料價格上漲增加的負擔，農業部將建議財政部延長免徵玉米進口營業稅政策，以降低飼料上漲壓力。

針對近期引發議論的雞蛋產地價與批發價價差爭議，李宜謙表示，有鑒於國內蛋價是由蛋商及蛋農團體代表協商決定，農業部尊重市場機制，不介入決價過程。