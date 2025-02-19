吉伊卡哇、蔡康永新書都上榜！ 盤點2024誠品暢銷新書討論度TOP10

挑一本適合自己的好書吧！

閒來無事，那就讀上一本好書吧！誠品於去年底公布了「2024誠品年度閱讀報告」，當中包含了文化幣購書分析、台灣／蘇州／吉隆坡／東京閱讀觀察、台灣年度暢銷書榜／暢銷作家／暢銷出版社等調查。《網路溫度計DailyView》以當中「台灣年度暢銷書榜」的「中文書榜新書TOP 100」為基礎，調查出討論度最高的暢銷書 TOP 10。

榜單中包含了人文社科、華文創作、財經商業、心理勵志、休閒趣味等各種不同類型的暢銷書，不論喜歡哪種類型的文字，都能夠找到適合自己的好書。若想嘗試閱讀卻又在茫茫書海中不知從何下手，不妨來看看這些網路討論度超高的熱門作品吧！

【更多好書推薦請見《網路溫度計DailyView》暢銷好書口碑聲量排行榜】

NO. 10 《此刻，就是立遺囑最好的時刻》

最溫暖的律師事務所主持人×最有愛的財富傳承手諭

作者：蘇家宏／著、游婉琪／採訪撰稿

出版社：寶瓶文化

明天和意外，哪個會先到？遺囑是每個人一生中最後一次管理財富的機會，無論財產多寡，都應該妥善處理，使其能夠留給自己真正關心、在乎的人。這本書透過真實案例與專業法律解析，由資深律師蘇家宏帶領讀者認識遺產分配的關鍵法則，解決繼承與分產的疑難雜症。父母、子女、單身族、再婚者……無論是何種關係，都能在書中找到妥善規劃財產傳承、終結家族糾紛的方式。

今年2月初藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎不幸身亡，突如其來的消息讓許多人感嘆人生無常，也開始討論、思考生前立好一份遺囑的重要性，使得《此刻，就是立遺囑最好的時刻》的網路聲量因此提升，網友討論「有孩子的，做遺囑信託是最安全的」、「內容深入淺出非常實用」。

NO. 9 《要有一個人》

澈讀22種人生，你的人生有無限可能！

作者：楊斯棓

出版社：先覺出版

在關鍵時刻，你能否成為挺身而出的「那個人」？財務管理、閱讀推廣、故事傳播……無論哪一個領域，都需要一個願意站出來的人帶動改變。每個人都應該具備「要有一個人，那人就是我」的思維，讓自己能夠透過行動翻轉未來，成為改變世界的起點。

閱讀引路人楊斯棓以這樣「要有一個人」的信念，透過自己生命中的22位標竿人物，探討勇敢與承擔的意義。在這22個人與書的故事之中都刻印著動人的核心信念，期待讀者能夠從中萃取生命智慧，點燃勇於承擔的力量。這不僅是一本閱讀指南，更像是一場行動號召，細細閱讀、反覆思索，就能為自己的人生帶來無限可能，「《要有一個人》不僅撐起本書核心，也提供一個支點給讀者，我們其實可以撐住他人，進而改變社會甚至影響世界」。

NO. 8 《有錢人的書櫃總有一本心理學書》

打造你的「易富」體質，成為掌握財富的5%人！

作者：鄭寅鎬

出版社：平安文化

窮人被心理支配，有錢人支配心理！財富的秘密不僅在於投資，更在於心理。全球首富馬斯克、天才畫家畢卡索、投資奇才巴菲特……這些赫赫有名的大人物之所以能夠成功，不僅僅因為他們的專業與才感，更重要的是他們懂得掌控人性，進而能夠駕馭財富。

韓國資深企管專家鄭寅鎬深入接觸50位富豪，從中歸納出一套富人的「致富心理」，揭示真正的有錢人如何運用心理策略影響決策、操控風險、戰勝市場波動，從而累積驚人財富。透過本書能夠更了解有錢人的思考方式，明白自己與這些成功人士在思維上的差異，進而朝向自由、自主的富人之路邁進，「內容簡單好讀不枯燥」、「心念會改變你的信念」。

NO. 7 《長期買進》

財金教授周冠男的42堂自制力投資課

作者：周冠男

出版社：天下文化

沒有錢該如何開始投資？沒有時間研究金融市場該如何投資？想退休卻覺得存款遠遠不夠？你是否也時常有以上這些困擾呢？投資0050超過20年、資產成長至少5倍的頂尖財金學者周冠男，在首本書中首次公開自己長期不敗的理財策略，讓許多人的投資疑難雜症獲得解答。

周冠男以深耕25年財務學術理論及投資實證經驗，為讀者解析常見的投資行為偏誤，分析股票、債券、基金、期貨、選擇權、虛擬資產及房地產，並提出最簡單的致富方法「持續買進大盤指數ETF」。投資沒有奇蹟，只有累積；沒有捷徑，但有公式。「大盤指數型ETF」+「每月持續投入適當金額」+「10─30年的長期投資」，就是作者心中的財富自由公式，不少網友也覺得本書的觀點非常有幫助，「閱讀此書打開我理財盲點」、「這本書更貼近本國人的投資心態」。

NO. 6 《你會用最好的自己，去迎接最好的幸福》

作者：角子

出版社：平裝本出版

迎接生命最美的一場蛻變，接受幸福最盛大的一次邀請。46個迎接最好的自己與幸福的方法、5個在傷疤上又開出花朵的真實故事，在本書中讀者被帶領著走向內心的平靜，並且從中領悟是自己完整了自己，也是自己給了自己最好的幸福。

曾獲博客來「2023最佳人生指南獎」、2023博客來／誠品「兩性關係類」年度銷售額總冠軍的作家角子，重新解構「我愛你」，將其定義為追尋幸福的三個步驟。邀請讀者從「我」出發，重新認識自己，接著再去定義「愛」，了解自己真正追尋的是什麼，然後才能找到對的那個「你」。這本書不只是一趟閱讀之旅，更是一場自我探索與幸福實踐的邀請，「角子的書陪我走過最辛苦的那段路」、「得到滿滿的前行力量」、「謝謝角子老師用文字撫慰我的心」。

NO. 5 《吉伊卡哇：這又小又可愛的傢伙》

作者：nagano

出版社：台灣角川

去（2024）年爆紅的人氣IP吉伊卡哇（ちいかわ）不只周邊商品大賣，原著漫畫《吉伊卡哇：這又小又可愛的傢伙》（ちいかわ：なんか小さくてかわいいやつ）同樣擁有超高人氣，屢屢登上暢銷書排行榜。在漫畫中，吉伊卡哇、小八貓、兔兔（烏蕯奇）、小桃鼠、海獺、栗子饅頭、風獅爺等可愛好朋友的日常，療癒了許多人的心靈。

《吉伊卡哇》的世界不只有溫馨療癒，其實他們平常的生活也非常貼近現實中的大家，同樣要工作、要為了生存下去不斷努力，因而讓人從中獲得共鳴。與到困難、遇到的挫折仍能保持著可愛與良善，這樣的《吉伊卡哇》才是這部作品真正走入人心的關鍵，「角色間的互動很可愛，看完很療癒」、「用著可愛的畫風，講述著非常日常寫實的故事」。

NO. 4 《你願意，人生就會值得》

蔡康永的情商課3

作者：蔡康永

出版社：如何出版社

你是否也經常忽略自己的感受，活得太過費力呢？橫掃各大書店暢銷排行榜的《蔡康永的情商課》系列第三部完結篇《你願意，人生就會值得》，希望能讓讀者找到更省力、更滿足的生活方式，學會拒絕別人無謂的要求，改變自己的人生就從「不費力」開始。

蔡康永將情商比喻為「陽光、微風、水滴」，陽光是「明白」，而《為你自己活一次》談的就是怎麼變得明白；微風是「剛剛好」，《因為這是你的人生》便是討論怎麼找出適合自己、恰如其分的條件。而完結篇《你願意，人生就會值得》，則提到情商要如水滴般累積，每一次的小選擇，都是累積幸福的方式。在生活中的每一個瞬間，善待自己、重視自己的感受，從小小的行為找到讓自己活得舒服、省力的方式，只要你願意，人生就會值得，「用更多的真誠與深刻的自我探索，指引我們如何與自己和解」、「我們要留點時間去了解自己，去對自己好奇」。

NO. 3 《請解開故事謎底》

作者：花於景（雷雷夥伴）

出版社：魔豆文化

一場以未解懸案為主題死亡遊戲，唯有解開謎底才能夠離開。由暢銷輕小說作家雷雷夥伴、人氣繪師PP、知名設計高橋麵包共同打造出讓人欲罷不能的解謎關卡與角色設定，精彩緊湊的情節讓讀者一看就停不下來，忍不住一集接一集。

意外闖入死亡遊戲的莊天然，為了找到多年前失蹤的室友而下定決心要在遊戲中晉級，並且巧遇了遊刃有餘的神秘強者封蕭生。守序善良的面癱新手與混亂中立的撩漢大佬兩人間產生的火花，解開謎底的過程中既緊張刺激又時而讓人會心一笑，兩位主角的感情線也讓讀者非常期待之後的發展，「超級好看！情節緊湊精彩，人物關係複雜令人猜不到真相，每個人都有自己的小秘密」、「有驚悚、懸疑、感人的情節，是部很好看的小說」。

NO. 2 《內在成就：成為你真正想成為的人》

作者：愛瑞克 Eric Yu

出版社：遠見天下文化

你是否也在人前風風光光，每到獨處時卻備感寂寥？「外在成就」源自於他人的肯定，也是大部分人在眾人面前感到驕傲的原因；「內在成就」則發自內心，讓人即使獨處也能夠自在滿足。許多人經常會被「外在成就」綁架，不斷追尋他人的肯定。本書將帶領讀者探索「內在成就」，放下外在成就的包袱，找到真正自信、快樂的泉源。

從他人評價建立起的外在成就難以持久，想要體會人生真正的豐盈圓滿，就一定要找到自己的「內在成就」。內在成就與個人價值觀、興趣、信仰及所關注的人事物緊密相關，能夠帶來比外在成就更持久、穩定、深層的滿足感。若常常感到空虛、迷茫，不妨從這本書開始建立自己的內在成就吧！「書中最有感的一句話， 我們無法改變已發生的事實，但可以改變看待事情的眼光」、「是一本可以好好檢視自己生活與人生的好書」。

NO. 1 《隱性潛能》

翻攝誠品線上

華頓商學院最具影響力教授，突破天賦極限的實證科學

作者：Adam M. Grant 亞當．格蘭特

出版社：平安文化

人們往往迷戀天賦異稟的天才，卻忽略「成長」本身才是成功的關鍵。暢銷書《逆思維》作者Adam M. Grant，結合突破性的證據、獨到的見解及生動的故事，在各個領域的案例中讓讀者明白，真正決定每個人成就的，不是天賦，而是學習與品格。

「品格技能」的培養能夠讓人釋放潛能，為自己創造更好的機會。衡量潛能的真正標準，不在於達到的顛峰有多高，而是要回過頭看看自己到達顛峰時走了多遠。本書揭示了任何人都能自我突破的心法，讓人能夠在每一次的行動之中百分之百發揮自己的「隱性潛能」，「真正重要的不是你有多努力，而是你成長了多少」、「進步不取決於你付出多少心血，而在於你的學習方式」、「讀後自信心大躍進的年度好書」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2025年02月13日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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《網路溫度計DailyView》

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