外國遊客不知道？她分享日本居酒屋「潛規則」：是基本常識

到日本旅遊時，許多外國遊客會光顧「居酒屋」，但你知道居酒屋的潛規則是什麼嗎？一名女網友發完，稱自己在日本的居酒屋打工，潛規則是「請一定要點飲料」，跟上廁所要坐在馬桶上一樣，是日本人的常識，可以點了之後不喝，但是近到店裡一定要記得「點飲料」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在日本的居酒屋打工，有很多外國遊客不知道，日本居酒屋的潛規則是「一定要點飲料」，這個在日本是基本常識，跟上廁所一定要坐在馬桶上一樣，雖然近年來越來越多店家會直接註明。

原PO表示，像他們店門口會直接寫「低消一杯飲料」，但還是有許多客人會表示「我不喜歡喝飲料」、「我不能喝甜的」、「茶有咖啡因不行」等藉口，但潛規則就是如此，原PO提醒，點了不喝沒關係，但請記得來日本居酒屋一定要點飲料。

此文一出，不少網友補充日本居酒屋潛規則，「一定要點飲料，第一杯一定要點啤酒，這是在居酒屋聚會的潛規則，聚會必須以第一杯飲料碰杯，當作是聚會開始的訊號，這是聚會規定」、「小菜一定會上（收費），不一定要點酒但一定要點喝的」。

也有過來人提出質疑，表示不想喝其實可以直說，「本人現在也住日本，就我看到的情況，お通し你不想要的話本來就可以說，女友還有她朋友們去過無數居酒屋，樣本數約十幾人左右，大家都會直白的說不要お通し」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康