洩天機有報應！乩身替友擋劫肺結節突大8倍 醫震驚：幫我也看看

現實生活中確實存在種種神秘的巧合。最近，胸腔科醫師李佳穎分享了一名肺結節患者的案例，讓人嘖嘖稱奇。

李佳穎醫師在臉書「李佳穎醫師的手術室＂肺話連篇＂」發文，表示這位患者因為肺部「良性結節」，在他的門診追蹤了超過10年的時間，結節一直保持穩定沒有任何變化，「我幾乎都100%覺得終其一生都不會有問題了」。然而，最近病人回診，卻以幫助朋友擋了大劫為由，堅持要進行進一步的檢查。

令人震驚的是，檢查結果顯示良性結節竟然突然增大了7、8倍，讓李醫生不可思議地驚呼這幾乎是不可能發生的事情。

這名有特殊體質，可以「三太子上身」的病人，面對病情突然的變化，卻顯得十分鎮定，走出診間時還輕聲自語「我自己知道，洩漏天機，是會遭受報應的」。

李醫師對此感到相當驚訝，也坦言當下真的很想追出去，「我會把你治好的⋯但⋯你幫我看看我有沒有什麼劫難要注意的？」

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。