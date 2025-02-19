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周末恐迎寒流？賈新興曝最冷時間點 台北探9.5度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周五受鋒面通過及大陸冷氣團影響，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後中南部山區及台東山區亦有零星短暫雨。本報資料照片
周五受鋒面通過及大陸冷氣團影響，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後中南部山區及台東山區亦有零星短暫雨。本報資料照片

今明兩天回暖，不過，周五又要轉冷了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周五受鋒面通過及大陸冷氣團影響，周日傍晚至下周一有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率，預估下周一深夜至下周二清晨，苗栗以北空曠區有7至9度的低溫，台北氣象站有接近9.5至10.5度的低溫。

近期天氣方面，賈新興表示，明天，北海岸、基隆、大台北東側、東北角及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。周五受鋒面通過及大陸冷氣團影響，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後中南部山區及台東山區亦有零星短暫雨。

他說，周六，北海岸、基隆、大台北東側、東北角及宜蘭有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。周日，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後台中山區及花東山區亦有零星短暫雨。周日傍晚後至下周一，有受強烈大陸冷氣團或寒流影響的機率，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，午後中南部山區及花東山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二日起白天氣溫漸回升，下周二至下周三，午後局部山區轉多雲，下周三晚上至下周四清晨，受鋒面通過影響，彰化以北及宜蘭轉有零星短暫雨。下周四，午後山區有零星短暫雨。下周五，午後山區有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

冷氣團 宜蘭 賈新興

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