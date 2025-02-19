把握短暫回暖好天氣！周五冷氣團南下 北東轉冷又下雨

今明兩天大陸冷氣團逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東至東南風，各地氣溫將逐步回升，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，其中以明天回溫幅度最明顯。預測西部為晴或多雲天氣，高溫普遍可回升至20至26度，低溫約13至16度。而迎風東部雲量仍較多，為多雲或陰的天氣，並仍有地形短暫雨機會，氣溫約16至20度。早晚氣溫仍低，日夜溫差大，需注意保暖。

明天入夜後天氣將再度轉變，林孝儒表示，預測鋒面通過後，接續新一波大陸冷氣團南下，周五至下周一，迎風北部及東部將為陰有短暫陣雨的天氣，中南部則大致維持多雲或晴的天氣，但山區偶有短暫雨機會。

氣溫方面，林孝儒表示，北部及東部將轉冷，氣溫約12至17度；中南部白天雖可回暖至19至22度，但夜晚受輻射冷卻作用加強，低溫可能降至12至15度，日夜溫差擴大，適時增減衣物。此外，北部及東部降雨機率較高，外出時建議攜帶雨具，以備不時之需。

林孝儒表示，目前初步預測，下周一冷氣團逐漸減弱後，下周二至下周四台灣附近將轉為高壓迴流影響，風向為偏東至東南風，雖然不排除華南雲系偶爾東移影響，但整體來看天氣較為穩定，氣溫也將進一步回升。預測下周五起才有東北季風增強的趨勢，屆時可能再帶來氣溫下降的變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。