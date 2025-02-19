冷氣團今晨達標 吳德榮：今明回暖周五再轉冷 不致凍到2月底

今晨大陸冷氣團影響，各地天氣仍偏冷，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨本島各縣市平地的最低氣溫在10度左右的有苗栗三灣9.6度、新竹關西10.4度。台北測站今天凌晨2時40分14.4度，大陸冷氣團今晨才達標。各地區平地的最低氣溫約在12至14度。

今天白天起大陸冷氣團漸減弱，氣溫小幅回升；吳德榮表示，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。明天氣溫續回升，略回暖；各地晴時多雲，易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。今天北部12至20度、中部12至25度、南部14至29度、東部13至25度。

周五鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降；吳德榮表示，周六至下周一強冷空氣緩慢南下，比上波溼冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，要注意保暖。周日入夜至下周一晨氣溫降至最低；屆時能否觸及強烈大陸冷氣團的標準還不一定，應繼續觀察。

他說，最新各國歐、美、日、加模式模擬皆顯示，下周二起至下周四在暖氣團範圍內，各地為溫暖如春，易起霧的天氣，沒有明顯冷空氣，故不致冷到2月底。最新歐（ECMWF）、美（GFS）模式模擬顯示，下周五有一道鋒面快速掠過，同樣冷空氣不明顯，鋒面結構則差異甚大；但既為第10天的模擬，模式會再調整，應持續觀察最新資料。