冬末春初易有濃霧發生 1張圖看懂霧中行車保命5大重點

冬春之際，濃霧之盛。15日下午西半部多地霧茫茫，中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，當天下午台灣海峽風場轉為偏北到西北風，將海上的水氣帶往陸地，造成桃園、新竹、苗栗及台中少部分地區空氣達到飽和形成霧，晚上地面溫度下降，加上不斷有海上水氣持續移入，西半部其他地方近地面空氣也漸漸飽和，形成大範圍的濃霧。󠀠󠀠󠀠

根據歷年濃霧特報發布次數統計，每年的12月到4月容易有濃霧發生。氣象署表示，隨著時間已來到冬末春初之際，濃霧發生的比例尤其明顯，提醒民眾密切留意氣象署所發布的最新特報資訊。低能見度亦會影響交通的安全性，因此濃霧發生時，行車需注意路況安全，也需留意是否有濃霧影響航班起降的情形。

󠀠氣象署表示，「平流霧」在金門、馬祖常見，約2至5月易發生。數天內的夜晚、白天都可能起霧，因溼暖的空氣，吹進較冷的陸地、海面，空氣降溫，水氣凝結成霧。平流霧的維持時間較久，需到風向改變，水氣來源消失、霧才消散。

至於「󠀠輻射霧」󠀠，氣象署表示，西半部常見，約12至4月易發生。清晨時起霧，因入夜後，地表變冷快速，靠近地面的空氣降溫、水氣凝結成霧。 日出後，太陽烤熱地表空氣，霧氣也就消散。「輻射霧，是晴天的預兆」。

「󠀠平流輻射霧」󠀠西半部亦常見，氣象署表示，與單純輻射霧相比，發生時間較提早、結束時間更延後。溼暖空氣往陸地吹送，到了夜間，陸地輻射冷卻降溫，空氣降溫，水氣凝結成霧。因其成因含空氣平流以及輻射冷卻，故得其名。