今明回暖2地慎防大雨留意濃霧 周五鋒面過後冷氣團南下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天白天起冷空氣減弱，各地氣溫回升，明天各地早晚較涼，白天高溫進一步回升。本報資料照片
今天白天起冷空氣減弱，各地氣溫回升，明天各地早晚較涼，白天高溫進一步回升。本報資料照片

今天清晨仍受冷氣團影響，各地感受偏冷，中央氣象署說，中部以北及宜蘭低溫為13、14度，南部及花東為15、16度。白天起冷空氣減弱，環境逐漸轉吹偏東風，各地氣溫回升，預估北部及宜蘭、花蓮高溫回升至17至19度，其他地區可來到22至24度，感受舒適溫暖。

降雨方面，迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，尤其宜花地區有局部較大雨勢發生的機率，新竹以南則為多雲到晴；澎湖全天15至18度、金門11至18度、馬祖10至13度。

明天各地早晚較涼，白天高溫進一步回升；東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及其他山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周五鋒面快速通過及另一大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六至下周一大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；周六溫度降幅仍不明顯，周日之後冷空氣才明顯南下；迎風面水氣多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍涼；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四鋒面接近，下周五鋒面影響，各地有局部短暫陣雨；下周三、下周四夜晚清晨西半部局部地區及離島易有低雲或霧影響能見度。

今晚至明天清晨彰化至高雄地區，及明晚至周五清晨苗栗以北、嘉義以南地區易有易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路留意交通安全。

明天、周五中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。氣象署說，近期天氣變化快速，後期冷空氣強度及鋒面影響時程仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。

今天白天起冷空氣減弱，各地氣溫回升，明天各地早晚較涼，白天高溫進一步回升。本報資料照片
今天白天起冷空氣減弱，各地氣溫回升，明天各地早晚較涼，白天高溫進一步回升。本報資料照片

冷氣團 桃園

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