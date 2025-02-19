聽新聞
0:00 / 0:00

進口低價牡蠣混充國產 7件送辦

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
漁業署溯源牡蠣查核採樣。圖／漁業署提供
漁業署溯源牡蠣查核採樣。圖／漁業署提供

有進口低價牡蠣混充國產牡蠣，中央跨部會稽查，漁業署指出，前年12月至今年1月採集73件市售牡蠣，查出7件來自境外，都移送法辦，但鑑定技術尚無法知道來源國家。漁民直言，若是剝殼牡蠣，幾乎無法從外觀分辨產地。

7件境外牡蠣案2件已偵結、5件偵辦中。漁業署說，偵結其中1案，為去年在新北市某超市查獲1包標示台灣產的牡蠣混充境外牡蠣，基隆地檢署循線追到雲林林姓魚行負責人，購入較低價的越南牡蠣，讓不知情員工與台灣牡蠣混裝，以每台斤140元出貨給下游廠商，犯違反食品安全衛生管理法、詐欺取財罪等，林男認罪並付公庫20萬元換得緩起訴處分。

漁業署指出，多數越南蚵與台灣蚵同屬葡萄牙牡蠣，無法用肉眼分辨兩者，因越南牡蠣價格低，曾被不肖商人用來混充，農業部水產試驗所已開發牡蠣產地鑑識技術，先以DNA鑑定，再利用感應耦合電漿質譜儀，分析不同產地來源牡蠣的14種元素含量，建立1785筆特徵元素分析資料庫，對國產與境外牡蠣的辨識率達97.3%。

但漁業署說，目前技術只能明確區隔非國內生產，無法知道來源國家。

高雄漁民表示，牡蠣剝殼後，幾乎不可能從外觀分辨是台灣產或越南產，境外牡蠣1台斤通常比國產牡蠣便宜約30元至40元，讓不肖漁民動歪腦筋，拿越南蚵混充台灣蚵。

漁業署 牡蠣 越南

延伸閱讀

越南政府大瘦身20%促經濟成長 估10萬名公務員丟飯碗

境外牡蠣混充偽冒國產 採樣約1成非國產

曾在越南偏鄉創辦小學 大葉外籍生陳文達提案獲美哈佛獎勵

漁業署送驗73件市售牡蠣 鑑定結果3件是境外牡蠣

相關新聞

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1億元1人獨得 獎落「這縣市」

大樂透第114028期今晚開獎。中獎號碼為35、37、05、10、31、09，特別號30；派彩結果，頭獎新台幣1億元在雲...

境外牡蠣混充偽冒國產 採樣約1成非國產

農業部漁業署2021年跨部會成立「牡蠣養殖輔導工作團隊」，共同推動國產牡蠣溯源管理，行政院食品安全辦公室也召集衛福部等執...

冬末春季能見度低！3月告警190次 濃霧好發2時期曝光

近期台灣西半部局部地區因濃霧影響能見度，中央氣象署指出，每年12月至4月時序進入冬末春初，就是濃霧最容易發生的季節，其中...

進口低價牡蠣混充國產 7件送辦

有進口低價牡蠣混充國產牡蠣，中央跨部會稽查，漁業署指出，前年12月至今年1月採集73件市售牡蠣，查出7件來自境外，都移送...

承諾強化石虎保育 永和山水庫備援引水工程初審通過

因應台商回流使得產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，環境部今天召開「永和山水庫備援引水工程環境影響說明書」專案小組第2...

明後2天好天氣！周五冷氣團來襲低溫僅10度 最冷時刻曝

明天白天冷氣團減弱、氣溫回升，但迎風面有雨，周五鋒面通過，加上冷氣團南下，不僅雨區擴大，低溫還一路影響到下周一，中央氣象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。