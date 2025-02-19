進口低價牡蠣混充國產 7件送辦

有進口低價牡蠣混充國產牡蠣，中央跨部會稽查，漁業署指出，前年12月至今年1月採集73件市售牡蠣，查出7件來自境外，都移送法辦，但鑑定技術尚無法知道來源國家。漁民直言，若是剝殼牡蠣，幾乎無法從外觀分辨產地。

7件境外牡蠣案2件已偵結、5件偵辦中。漁業署說，偵結其中1案，為去年在新北市某超市查獲1包標示台灣產的牡蠣混充境外牡蠣，基隆地檢署循線追到雲林林姓魚行負責人，購入較低價的越南牡蠣，讓不知情員工與台灣牡蠣混裝，以每台斤140元出貨給下游廠商，犯違反食品安全衛生管理法、詐欺取財罪等，林男認罪並付公庫20萬元換得緩起訴處分。

漁業署指出，多數越南蚵與台灣蚵同屬葡萄牙牡蠣，無法用肉眼分辨兩者，因越南牡蠣價格低，曾被不肖商人用來混充，農業部水產試驗所已開發牡蠣產地鑑識技術，先以DNA鑑定，再利用感應耦合電漿質譜儀，分析不同產地來源牡蠣的14種元素含量，建立1785筆特徵元素分析資料庫，對國產與境外牡蠣的辨識率達97.3%。

但漁業署說，目前技術只能明確區隔非國內生產，無法知道來源國家。

高雄漁民表示，牡蠣剝殼後，幾乎不可能從外觀分辨是台灣產或越南產，境外牡蠣1台斤通常比國產牡蠣便宜約30元至40元，讓不肖漁民動歪腦筋，拿越南蚵混充台灣蚵。