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防中風失智 趁50歲前幫大腦凍齡

聯合報／ 記者林則澄／台北報導
火鍋可加入番茄、玉米、洋蔥、海帶、南瓜等食材，自製天然蔬果湯底。圖／123RF
火鍋可加入番茄、玉米、洋蔥、海帶、南瓜等食材，自製天然蔬果湯底。圖／123RF

日夜溫差大，恐增加罹患中風及失智症風險。一篇2023年刊登於「神經學前沿（Frontiers in Neurology）」國際期刊的研究顯示，60%的腦中風及40%的失智症可歸因於「自我可改變的風險因子」，包括生活方式、社交情感、身體狀況等，並以此開發大腦保健評分表（Brain Care Score, BCS），幫助民眾養成健康習慣，預防失智與中風。

這項研究也指出，由於腦中風發作又急又快，一旦發病就可能影響肢體及語言功能，嚴重時甚至致命，而中風患者約30%會出現失智症狀。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，這份評分表能自我評估罹患失智或中風風險，也含括心血管疾病、大部分癌症的可改變危險因素。

當大腦保健分數每提高5分，發生中風或失智症的風險，50歲以下降低50%、50至59歲降低46%、大於59歲降低22%，因此愈早養成健康習慣效果愈好，BCS更能幫助潛在風險族群，在認知能力下降前及早預防、逆轉相關疾病。

許惠玉說，國人平時及早儲備健康資本，以應付突發的疾病，而在50歲大腦衰退前超前部署，就可運用大腦保健評分表，了解自身狀況。BCS包括「生活方式」、「社交情感」、「身體狀況」等項目，分數愈高，罹患中風或失智風險愈低。

以火鍋為例，許惠玉提醒，大嗑火鍋前要留意食材選擇，一開始就可加入番茄、玉米、洋蔥、海帶甚至南瓜等食材，自製天然蔬果湯底，不僅可讓湯頭產生天然風味，也減少使用調味料，食材應多挑選蔬食及全穀類，少吃加工火鍋料，並優先選擇豆類、魚類、海鮮、蛋、家禽等取代豬、羊、牛的紅肉。

許惠玉呼籲，民眾要早期發現風險，不僅要加強選食技巧、培養運動習慣，也需控制好三高、體重，保持充足睡眠、不菸酒、適時紓解壓力，並多與親友相聚等多方面建立健康習慣，就能幫助大腦凍齡，不讓中風及失智找上門。

失智症 腦中風 風險

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