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健康你我他／正常飲食告別胃痛 續維持運動、獨旅

聯合報／ 文／李淑華（高市鳳山）
新春健康心願就是繼續維持運動、獨旅及正常飲食。圖／李淑華提供
新春健康心願就是繼續維持運動、獨旅及正常飲食。圖／李淑華提供

去年初，兩眼白內障開刀，讓我脫離了2000度的厚重眼鏡，從此沒有負擔的迎向美麗新世界。但年底卻因胃痛，兩次急診。

因為年節關係，年底趕貨、出貨、報關資料催的十萬火急，忙得跟熱鍋的螞蟻一樣，沒有正常吃飯，空腹太久或是狼吞虎嚥的扒飯，果然有一天我的胃從中午就開始不舒服，回想我也沒吃什麼刺激性食物，一直忍到晚上8點多，騎機車衝去醫院急診。經抽血檢查正常、腹部超音波也沒有異常，打了一支止痛針，立馬發生效用，領三天藥，休息一下就離開。

原以為這樣就可以安穩的過好年，沒想到冬至前一晚，胃再度刺痛，忍到晚上10點左右，我含淚又騎去醫院急診。這次醫師會診，照腹部超音波仍是沒有問題，只好打止痛針，20分鐘過去，疼痛沒有好轉，躺在病床上痛到只能彎曲，於是醫師要進一步檢查再抽血，又追加一支止痛針，漸漸地發生作用，我無力的癱軟在床上，醫師過來跟我說報告都沒問題，建議我去外面診所做胃鏡，推測可能是胃潰瘍。

預約診所做胃鏡檢查，結果真的是胃潰瘍，沒有幽門桿菌，乖乖配合接受三個月治療。

近花甲的我，新春健康心願就是繼續維持運動、獨旅及正常飲食。瞧！我初三清晨跟著導航騎車去寶山賞櫻，初四下午爬山，避開人潮，獨享這大自然是多麼愜意呀。

醫師

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