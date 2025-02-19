流感疫苗明開打 限11高風險族群

藝人大Ｓ因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打流感疫苗，行政院緊急增購流感疫苗十萬劑，預計本周四提供六十五歲以上等十一類高風險對象使用。

衛福部疾管署指出，增購疫苗已配送各縣市，全台有二二八○家合約院所提供接種，本周四起暫停今年起開放的全民接種，後續視接種狀況，評估再開放更多對象。

疾管署發言人曾淑慧說，流感疫情高峰期已過，但就診人數居高不下。類流感上周門急診就診人次達十四萬八千多人次，跟前一周最高的十八萬人次相比，下降約百分之十八，疫情預估三月中下旬脫離流行期。但上周流感新增重症一二二例、死亡廿一例，更包含本流感季最年輕的死亡及重症案例，創十年同期次高紀錄。

疾管署防疫醫師林詠青指出，本流感季最小死亡個案為北部未滿十歲女童，無潛在病史，也沒有接種流感疫苗，感染Ａ型流感，收治加護病房，病況惡化快速，後續出現急性壞死性腦病變，住院第四天過世，死因為流感併發腦炎跟腦幹衰竭。

最小感染案例為南部未一歲女嬰Ａ型流感合併呼吸衰竭，已住加護三天。